Candidato republicano al Senado de South Dakota acusado de abusar sexualmente de pariente desde que esta tenía 12 años

Joel Koskan, candidato republicano al Senado en South Dakota, fue arrestado este jueves por alegadamente abusar sexualmente de una pariente desde que esta tenía 12 años.

Joel Koskan, candidato por tercera ocasión al Senado estatal, presuntamente acosó y agredió a la víctima por al menos seis años empezando en el 2014, de acuerdo con los documentos judiciales que reseña Mitchell Republic.

Koskan, de 44 años, enfrenta cargos de abuso de menores por los alegados actos entre el 5 de octubre de 2014 y el 5 de octubre de 2020.

Adicional, el sospechoso podría enfrenta cargos de violación, contacto sexual con un menor de menos de 16 años e incesto agravado.

Alegadamente, el funcionario sentaba a la niña en su regazo, la besaba y la abrazaba por horas.

La víctima confesó que el presunto pervertido la tocaba de manera inapropiada regularmente y que la obligó a tener relaciones sexuales cuando cumplió los 17 en residencias de la familia en todo el estado.

El documento de causa probable que cita el medio señala que la pesquisa despegó el 6 de mayo pasado cuando un agente retirado de la División de Investigación Criminal de Dakota del Sur contactó a investigadores estatales para solicitar asistencia para evaluar la denuncia de una joven de 19 años pariente de Koshan que reveló que este la violó desde que era niña.

El agente retirado además le informó a oficiales que la mujer indicó que Koskan la monitoreaba en su teléfono y auto vía GPS. El acusado era dueño de la propiedad donde vivía la víctima y también la rastreaba por un sistema de cámara en el espacio.

El 11 de mayo, cinco días después que investigadores asumieron el caso, la denunciante se reunió con agentes de la división en Watertown donde reveló detalles del patrón de abuso.

Según manifestó, ella pensaba que eran cosas normales que parientes estaban supuestos a hacer.

No fue hasta que acudió a un campamento religioso a los 14 años que interiorizó que lo que estaba ocurriendo no era normal. La joven le comunicó a consejeros del lugar que Koshan parecía tener un interés sexual en ella y que buscaba tener un encuentro íntimo con ella. Personal contactó al Departamento de Servicios Sociales y un trabajador social inició una investigación. Sin embargo, la joven decidió no colaborar y no procedieron acusaciones en contra del hombre.

No está claro el impacto de las acusaciones en la candidatura del político.

Sin embargo, el aspirante deberá comparecer a una audiencia inicial el 7 de noviembre.

Desde que trascendieron las alegaciones, Koskan borró su cuenta Twitter y cambió su sitio de web de campaña a privado.

El Partido Demócrata de South Dakota pidió la cancelación de la campaña política de Koskan.

“Estas alegaciones que implican a Joel Koskan son profundamente perturbadoras, y él debe culminar inmediatamente su campaña”, el presidente del Partido, Randy Seiler, en declaraciones citadas por el referido medio.

“Mientras seguirá apareciendo en la papeleta, la opción de los votantes del Distrito 26 no puede ser más clara. Dejando de lado la política partidista, Joel Koskan no debería estar votando en la Legislatura en asuntos que afectan a los niños de South Dakota kids o cualquier asunto”, planteó el portavoz.