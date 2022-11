Wisin y Yandel, Billie Eilish, Blink 182 y más encabezan Tecate Pa’l Norte 2023

Por primera vez el festival Tecate Pa’l Norte tendrá tres días de conciertos y las bandas y artistas que se presentarán los próximos 31 de marzo, 1 y 2 de abril de 2023 en la norteña ciudad de Monterrey, México, acaban de ser reveladas por los organizadores del evento, el cual antes de la pandemia congregó a más de 200,000 personas.

Blink 182 y The Killers, así como Sebastián Yatra y Wisin y Yandel, forman parte del elenco de la edición 2023 de este festival, el mayor del norte de México y uno de los más importantes del país.

Artistas latinoamericanos como Café Tacvba, Panteón Rococó, Carla Morrison, Julieta Venegas, Miranda, Plastilina Mosh, Manuel Turizo, Bacilos, Los Amigos Invisibles, y Allison, también encabezan el lineup.

The 1975, 5 Seconds of Summer, Austin TV, Robin Schulz, Ryan Castro, Steve Aoki, Wallons y Willow, son otros de los artistas invitados.

Tecate Pa’l Norte cada año sorprende a sus fans porque se superan y por mucho en todos los sentidos, siendo fieles a su lema: “siempre ascendente”. Y tal parece que en 2023 no los va a defraudar, pues no todo se detiene ahí.

Además, existe gran expectativa por ver a los artistas que están incluidos dentro del cartel como José Madero, exvocalista de Pxndax, y León Larregui, quien alcanzó la fama como vocalista de Zoé, pero que ha consolidado una carrera en solitario.

Sin embargo, en redes sociales causó de inmediato reacción el anuncio de la presencia de la cantante y compositora estadounidense Billie Eilish, quien además acaba de anunciar fechas de su gira “Happier Than Ever The World Tour” por México, Argentina, Chile, Brasil y Colombia, aprovechando su visita por América Latina.

También causó particular interés Carin León, quien actualmente triunfa con el tema “La boda del huitlacoche”, que se ha convertido en un fenómeno viral.

Los organizadores del evento anunciaron que la venta de boletos arranca este 7 de noviembre a partir de las 14:00 horas (19.00 GMT).

Habrá tres tipos de boletos a través del sistema Ticketmaster y sin cargo por servicio en las taquillas del auditorio Citibanamex: el General, el General + y el Ascendente, con fases que irán incrementando el costo. También está la opción VIP y Hospitality para una experiencia más exclusiva.

