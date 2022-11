Para los inmigrantes la Maratón de NY significa mucho más que correr

Los inmigrantes no podían faltar en la Maratón de Nueva York, la ciudad que les ha abierto el camino hacia un futuro mejor y a la que ahora llaman su hogar. La famosa prueba se ha robustecido con la presencia de los trabajadores que ven en su participación la oportunidad de promover causas humanitarias, reivindicaciones sociales y justicia.

En ese contexto, la recaudación de fondos se ha vuelto tendencia entre los corredores que buscan que cada dólar que recauden sea destinado a proporcionar recursos, educación y oportunidades para los trabajadores inmigrantes, los solicitantes de asilo y sus familias que han llegado a la ciudad de Nueva York.

Así mismo, se cuentan los esfuerzos para ayudar en la lucha contra el cáncer, la reforma migratoria, legalización de los DREAMERS, e inclusive para exigir el esclarecimiento de hechos ocurridos en otros países, como es el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, México, en 2014.

La New Immigrant Community Empowerment (NICE) forma parte del programa de caridad y recaudación de fondos para el maratón promovido por la New York Road Runners (NYRR). Esta organización sin fines de lucro que se dedica a empoderar a los inmigrantes, tendrá como protagonista en la maratón a varios inmigrantes trabajadores que han logrado consolidarse y con sus historias, buscan inspirar a otros a seguir sus sueños en la Capital del Mundo.

La reforma migratoria



La trabajadora de origen mexicano Karina Tiburcio no anda con rodeos. Dijo que corre para llamar la atención de quienes tienen el poder político para que trabajen en función de una amplia reforma migratoria.

“Voy a correr en nombre de todos los inmigrantes, representándolos y haciéndoles saber a los elegidos y gobernantes que hoy estamos más unidos que nunca y necesitamos una reforma migratoria ahora”.

Karina es miembro de NICE desde 2016, organización a la que acudió en busca de apoyo para encontrar trabajo después de ser víctima de robo de salario por parte de su empleador.

En la organización recibió capacitación sobre seguridad en el área construcción, lo que le permitió encontrar un trabajo seguro en esa industria. Desde entonces, ha participado en programas de desarrollo de liderazgo para mujeres y al momento ha hecho la transición a la industria de la salud como asistente de salud en el hogar.

Declara que su sueño siempre fue correr la maratón de la ciudad que ahora es su hogar. Karina reconoce que veía difícil tener la oportunidad de correr una de las maratones más famosas del mundo.

“Tengo mucho empeño en mi entrenamiento para poder lograr terminar la maratón, esa es mi meta. Somos una familia y soy parte de esa familia, unidos seguiremos adelante”.

Cuando recuerda sus inicios como indocumentada en Nueva York, Karina dijo que ha sido muy difícil.

“He trabajado largas horas en condiciones peligrosas con empleadores que me han robado el salario. Nosotros los inmigrantes también somos expuestos a la violencia y discriminación. Sin la ayuda de organizaciones como NICE, no tenemos a quien recurrir. Aquí me han brindado capacitación y certificaciones de OSHA y SST. Pero más que nada, cuento con ellos como una organización que siempre tiene las puertas abiertas y disponibles para ayudar”.

La joven cuenta que, como la mayoría de los inmigrantes, vive separada de gran parte de su familia.

“Sabemos que la distancia es el sacrificio que tenemos que hacer para poder continuar luchando para una vida mejor para nuestras futuras generaciones”, dijo resignada.

Sobre el entrenamiento que está llevando para estar a punto para la maratón, Karina reitera que le apasiona correr desde hace mucho tiempo. Está entrenando semanalmente, aumentando de forma gradual la distancia para ir ganando en fortalecer los músculos y en resistencia.

“Hace unas semanas corrí la media maratón de Staten Island, que me ha ayudado bastante. Invito a la comunidad hispana a que nos unamos no solo para hacer ejercicio sino para conseguir objetivos mutuos. Unidos podemos alcanzar nuestros propósitos y metas”, concluyó.

Karina Tiburcio, cumplirá su sueño de correr la maratón de Nueva York. /NICE

Crucial apoyo a los trabajadores inmigrantes

Danny Rojas insta apoyar a los inmigrantes. /NICE

El peruano Danny Rojas es otro convencido de la necesidad de que es posible crear caminos hacia el éxito mediante el empoderamiento de los trabajadores inmigrantes. Esos son sus objetivos desde su posición como miembro de la junta consultiva de NICE y director ejecutivo de All Star Code.

Rojas dijo que una de las metas que se planteó toda la vida fue correr el maratón de Nueva York.

“Invertir el tiempo para entrenar, preparar y experimentar la vitalidad de nuestra hermosa ciudad en este recorrido de 26.2 millas es lo que he realizado en las últimas semanas. Tengo la suerte de participar mediante NICE. Voy a correr en nombre de los inmigrantes que luchan a diario por crear una nueva vida en este país”.

Los inmigrantes construyeron esta ciudad, comenta Rojas, al tiempo de reconocer que se siente muy emocionado de ser parte del equipo de NICE en la maratón.

“Como miembro de la junta directiva de NICE, es gratificante saber que los organizadores nos aceptaron como parte del programa de caridad y recaudación de fondos para la maratón, lo que nos brinda una plataforma para ampliar nuestro trabajo y nuestra misión”.

Rojas dijo que un reciente reporte de la publicación The Chronicle of Philanthropy reveló que las organizaciones dirigidas por personas de color ganan significativamente menos donaciones y visibilidad en comparación con las organizaciones dirigidas por blancos. En ese sentido, comentó que es crucial crear conciencia sobre el trabajo y misión que lleva adelante la organización que asiste a más de 15,000 trabajadores inmigrantes esenciales y sus familias.

Tomando como base su experiencia, le consultamos a Rojas, ¿qué sugeriría a otros inmigrantes, que llegan en busca de un mejor futuro?

“Llegué a los Estados Unidos siendo un niño y he sido testigo del esfuerzo que se requiere para asegurar una vida digna. Mi mensaje es simple: Todos tenemos el derecho a la seguridad, respeto, y dignidad, sin importar el estatus migratorio”.

Rojas dijo que, a pesar de su papel esencial como trabajadores de primera línea, los inmigrantes sufren algunas de las tasas más altas de violaciones, lesiones y muertes en el lugar de trabajo. En ese campo destaca el rol de NICE que proporciona servicios y recursos críticos para prevenir la explotación de los trabajadores y garantizar que se respeten la seguridad y sus derechos.

“Empoderamos a los trabajadores para que se organicen en torno a cuestiones clave que afectan a nuestra comunidad para cambiar las injusticias sistémicas que enfrentamos”.

Además, Rojas destaca el rol fundamental de su familia que lo apoya en los entrenamientos para esta carrera.

“Este maratón es importante para mi familia, demostrándole a mi hijo que podemos lograr metas difíciles, podemos luchar por la justicia y la dignidad de nuestra comunidad, y celebrar juntos cuando hacemos posible lo imposible”.

Añade que no solo se está preparando físicamente, sino a la vez, recaudando fondos para NICE.

“Todos los fondos recaudados serán invertidos en nuestra comunidad. La salud es clave para una vida larga, mental, física y espiritual. Los invito personalmente a venir el 6 de noviembre para animarnos. Apoye a los trabajadores inmigrantes esenciales y haz una donación a través de la página: niceny.org/donate

Reivindicando el legado de sus madres

Héctor Márquez orgulloso de su origen peruano. /NICE

Héctor Márquez es un hijo de inmigrantes peruanos que actualmente se desempeña como director de arquitectura e ingeniería para el fabricante de llantas Mavis. Tras su promisorio presente está el sacrificio que hicieron sus padres para poder sacar a la familia adelante.

“Puedo dar testimonio del esfuerzo que hicieron mis padres para mi educación. Pasaron por tiempos difíciles y dolorosos para que pueda tener más oportunidades de las que ellos no tuvieron. También recuerdo que ellos recibieron apoyo de familiares que tenían más tiempo en este país, algo que muchos de nuestros hermanos y hermanas recién llegados no tienen la misma fortuna”.

De esta forma Márquez sostiene que NICE es un recurso para muchos inmigrantes que llegan sin tener a nadie a quien recurrir y eso radica su activismo con la organización y sus objetivos de empoderar a los trabajadores inmigrantes.Según Márquez, cuando se le presentó la oportunidad de correr la maratón como parte del equipo NICE, no dudó en aceptar porque al ser parte del programa de caridad de la maratón además de entrenar y correr, recauda fondos para poder seguir ayudando a los inmigrantes que están enfrentando dificultades.

En el ámbito personal, dijo que es muy cercano a su familia, tiene una sobrina y un sobrino pequeños a los que visita regularmente y comparte con ellos sus entrenamientos para mostrarles que las metas están ahí para lograrlas.

“Me convertí en vegano hace unos años y me dedico al deporte. Soy un apasionado de la salud y siempre busco nuevas metas físicas para intentar”.

Márquez asegura que el ejercicio y consumir alimentos saludables es muy importante a largo plazo para tener una mejor calidad de vida.

Motivaciones que inspiran a los corredores

Jorge Luis Aguilar; en la carrera de 10 millas de El Bronx, este año. /NICE

Correr una maratón es considerada la prueba física más exigente a la que se puede exponer al cuerpo humano. Por tal razón, muchos de quienes deciden lanzarse a cubrir las 26.2 millas o 42.195 kilómetros, tienen un desafío por el cual dedican ese sacrificio.

La New York Road Runners (NYRR), que organiza la TCS Maratón de Nueva York 2022 conformó un “Equipo Inspirador”, que es una selección de corredores de diversos orígenes, edades, géneros y habilidades que encarnan la razón de correr. Entre ellos participan varios hispanos con historias de inspiración, que quisieron compartir su experiencia para mostrar que no hay éxito sin sacrificio, lo cual, al fin, es el espíritu que encierra una maratón.

Unos 50.000 corredores se estima que estarán en la línea de partida de la maratón el domingo 6 de noviembre, lo que marca el regreso a la capacidad máxima de participantes por primera vez desde 2019.

Jorge Luis Aguilar: “El trabajo arduo conduce al éxito”

Este inmigrante sabe lo que es vivir en la extrema pobreza. Vino de Costa Rica con sus padres cuando tenía 7 años y cuenta que se quedaron más tiempo del permitido con sus visas de turista y vivieron como indocumentados durante aproximadamente una década.

Vivían en las sombras, muchas veces recolectando latas en la calle para llegar a fin de mes. Así de duro fueron los inicios de Aguilar que no duda en reconocer que hubo mucho sufrimiento durante esos tiempos, pero fue esa experiencia la que le enseñó la profunda resiliencia: trabajar duro y nunca rendirse.

Y cuando le preguntamos, cuál es su mensaje para otros inmigrantes, dijo: “Estados Unidos es verdaderamente la tierra de las oportunidades, pero que esa oportunidad se debe enfrentar con trabajo arduo para conducir al éxito”.

Jorge Luis Aguilar reside en Kingsbridge, El Bronx, es psicólogo infantil y ejerce en su distrito, el más pobre del país y a pesar de vivir por debajo del umbral de la pobreza, logró graduarse de la escuela de medicina siendo la primera generación de su familia en ir a la universidad. Hoy corre su primer maratón como miembro orgulloso del Boogie Down Bronx Run Club.

¿Por qué vas a correr el maratón de Nueva York?

La TCS Maratón de Nueva York será el primer maratón de mi vida, por lo que mis objetivos son simplemente dar lo mejor de mí y terminarla. Empecé a correr en 2018, como residente de pediatría, después que la intensidad de mis estudios empezó a afectar mi salud mental, pensé que correr podría ser una posible cura. Funcionó, y he estado corriendo constantemente desde entonces. Empecé con carreras cortas, pero siempre quise correr la maratón. Ese momento ha llegado, y no podría estar más emocionado.

Mi esposa y yo tenemos un hijo de 2 años que se llama Miguel. Ellos lo son todo para mí. Los beneficios de correr son los que más me impactan en este momento, pero espero algún día inspirar a mi hijo a amar el deporte y el ejercicio tanto como yo.

¿Cómo te estás preparando para el maratón?

Como médico, les digo a mis pacientes que el ejercicio regular puede ser un elemento clave para una mejor salud. Como corredor, también puedo decirles que mejorará sus vidas de maneras que no creían posible: se sentirán mejor, dormirán mejor e incluso se verán mejor. Los beneficios del ejercicio serán tan poderosos y obvios que incluso podrían preguntarse por qué no comenzaron a hacer ejercicio antes. Me estoy preparando para el maratón corriendo de 45 a 60 minutos al día. Trabajo muchas horas en el hospital, así que a veces tengo que ser creativo para encontrar el tiempo para correr.

Aníbal Montes: “Tenemos que soñar en grande”

Aníbal Montes, integrante del equipo Team for Kids.

Aníbal Montes es un colombiano que vino a este país cuando tenía 18 años. Cuenta que tuvo que abandonar su país forzado por las amenazas de muerte en medio de la cultura de violencia relacionada con las drogas.

En base a su perseverancia logró continuar sus estudios y se graduó de la universidad de Georgetown. Durante esos años fue mentor de estudiantes de secundaria que también eran inmigrantes y que estaban pasando dificultades. Esa experiencia fue la que lo inspiró a prepararse para correr su primera maratón con NYRR y formar parte del Team for Kids, que es un grupo de corredores adultos que se comprometen a recaudar fondos para los programas comunitarios dirigido a niños de bajos recursos.

¿Cuál es tu próxima meta?

Mi objetivo es inspirar a otras personas a confiar en sí mismas para alcanzar cualquier meta que se propongan. Estoy corriendo la maratón de Nueva York no solo para apoyar a Team For Kids, sino también para motivar a cualquier persona a soñar en grande.

¿Qué le sugieres a otros inmigrantes?

Les sugiero tener la educación como objetivo número 1. La educación es mucho más valorada acá que en otros países y es lo que los va a llevar a sobresalir y tener mejor calidad de vida. Hace poco me casé con una española de Marbella y para mí la familia lo es todo. Ella es el motivo por el cual empecé a correr pues en el 2019 ella también corrió la maratón de Nueva York.

¿Cómo mantenerse saludable?

La salud y el bienestar es un hábito diario que se crea con disciplina. Eliud Kipchoge, considerado como el mejor corredor de maratón de todos los tiempos, hace poco dijo en una entrevista que debemos aprender a incluir la Vitamina N en nuestras dietas. La “N” significa “No”. Es decir, debemos aprender a decir “No” a las muchas tentaciones que pueden desviar nuestra preparación física, ya sea el licor, la comida rápida, las fiestas, etc.

¿Qué has logrado hasta ahora?

Mi primer trabajo en Colombia fue de empacador de compras en un supermercado. Hoy soy inversionista y dueño de las marcas que venden en los supermercados más grandes de Estados Unidos. La vida es más linda cuando tienes grandes sueños, pero recuerda que solo tú eres responsable de hacerlos realidad.