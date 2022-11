VIDEO: Golpean con una lata de cerveza al senador Ted Cruz durante desfile en Houston; sospechoso fue arrestado

El senador republicano por el estado de Texas Ted Cruz recibió un golpe con una lata de cerveza durante un desfile por la obtención del campeonato de la Serie Mundial de Béisbol por parte de los Astros de Houston, cuyo sospechoso fue arrestado.

Según el Departamento de Policía de Houston, un hombre de 33 años fue arrestado por el incidente. Las imágenes enfocaron a Cruz en una carroza durante el desfile, cuando una lata de cerveza iba en dirección a la cabeza del senador, mientras intentaba protegerse.

Beer flies at Ted Cruz during Astros World Series Parade pic.twitter.com/lRALgyXCe2 — Alien Truther Wildwest (@wcgroovy) November 7, 2022

De acuerdo con la policía, Cruz recibió un golpe en el área del pecho/cuello, pero no requirió atención médica. Por su parte, el sospechoso, que no ha sido identificado, enfrentará cargos de asalto, según informó Fox News.

Entre las reacciones por la agresión a Cruz, el representante demócrata por California, Eric Swalwell, condenó los hechos desde su cuenta en Twitter.

“No tires cerveza ni cometas violencia contra alguien con quien no estás de acuerdo políticamente. Somos un país de votación, no de violencia”, tuiteó Swalwell.

En otras imágenes que fueron subidas a redes sociales, se veía a una multitud abucheando al polémico senador mientras celebraba el título de Grandes Ligas. Ted Cruz pulled off what I thought was impossible- getting booed at a championship parade. pic.twitter.com/B4oVgP404Q— Chancellor Johnson (@ChancellorTV) November 7, 2022

Los Astros de Houston derrotaron a los Filis de Filadelfia en una serie que llegó a seis juegos, representando la segunda Serie Mundial obtenida por la franquicia en toda su historia, al haber ganado la primera en 2017.

