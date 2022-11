Aracely Arámbula revela el lugar donde todos los días lleva las cenizas de su padre

La actriz Aracely Arámbula en diversas oportunidades mencionó lo importante que llegó a ser su padre para ella, así como el profundo afecto que tuvo por él en vida. Por ello, sorprendió a muchos de sus seguidores hace casi cinco meses cuando anunció que él había fallecido, noticia que sin duda la destruyó.

La protagonista de ‘La madrastra’ ofreció una entrevista exclusiva a ‘Siéntese quien pueda’ donde reveló detalles de su vida personal, entre ellos el presunto motivo de la separación con el cantante Luis Miguel, así como el doloroso proceso de una partida física.

Además, reveló que tiene un collar que siempre la acompaña, y es ahí donde almacena las cenizas de su padre.

“En julio de pronto en medio de esta novela sucede que hablo con él en videollamada, hablamos, maravilloso todo, y al día siguiente él partió, entonces esa satisfacción me queda que no me faltó nunca decirle ‘te amo, te amo, te amo’ y él lo sabe. Lo tengo siempre en mi corazón siempre”, explicó en el mencionado programa.

A su vez, dijo que hay cosas que terminan siendo muy complejas de asimilar, debido a que sigue siendo un duelo que aún no termina de aceptar que pasó, menos cuando hay tantos sentimientos involucrados, y en esta oportunidad se trata de una persona que amó.

“Me entristezco porque es inevitable, la cabeza lo entiende, el corazón no tanto. Es un proceso muy difícil. Fue un proceso de duelo que fue lo más duro de mi vida y todavía lo seguimos procesando obviamente”, añadió.

Detalló que cuando estaba con las grabaciones de sus más reciente proyecto llegó a pensar que no iba a poder terminar, debido al dolor tan grande que sentía. Sin embargo, todo dio un giro a su favor porque sus compañeros de trabajo tomaron la determinación de apoyarla para seguir adelante pese a la circunstancia.

“No pensé que pudiera yo terminar este proyecto porque me dolía todo, los huesos, el alma… Yo llegaba a grabar y de verdad les decía ‘chicos solo les pido que me ayuden’, nos agarramos de la mano y a abrazarnos a llorar, a limpiarme las lágrimas y a maquillarme para seguir grabando”, explicó en ‘Siéntese quien pueda’.

Te puede interesar:

· Luis Miguel le habría puesto una rigurosa norma a Aracely Arámbula para poder ver a sus hijos

· Aracely Arámbula es Marcia Cisneros, “La Madrastra”: sobre su proceso de conversión nos habla en exclusiva

· Las dos fueron pareja de Luis Miguel: Issabela Camil no tiene problema en trabajar con Aracely Arámbula