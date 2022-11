Crédito tributario por hijos: cómo y quién puede conseguir el pago de hasta $3,600 dólares si declara impuestos

Aún hay tiempo para millones de contribuyentes en los Estados Unidos para que reclamen el Crédito tributario por hijos, que podría llegar a un monto de hasta $3,600 dólares.

Hasta el momento, el IRS ya ha procesado más de 143 millones de declaraciones de impuestos este año. Sin embargo, hay personas a quienes todavía se les deben sus pagos directos.

Son casi 9 millones de personas las que aún no reciben sus beneficios. La razón de que el gobierno no puede enviárselos es que no han presentado una declaración de impuestos federales sobre la renta de 2021.

Cabe señalar que la fecha límite para declarar impuestos utilizando las herramientas gratuitas que están disponibles en el portal del IRS se acerca rápidamente, por lo que las personas que no han presentado impuestos deben actuar rápido.

Cómo reclamar los beneficios

Las personas aún pueden reclamar estos beneficios y lo único que tienen que hacer es presentar sus impuestos.

Recuerda que tienes hasta el 17 de noviembre y es gratis si presentas tus impuestos a través del IRS usando Free File.

La herramienta Free File permite a las personas cuyos ingresos son de $73 mil dólares o menos presentar una declaración en línea de forma gratuita.

También puedes ingresar al portal Child Tax Credit que te guía en español para hacer una declaración de impuestos sencilla.

Durante la pandemia, hubo tres cheques de estímulo con un valor de hasta $1,400 dólares cada uno, además del crédito fiscal por hijos (CTC, por sus siglas en inglés) de un año con un valor de hasta $3,600 dólares.

Casi 165 millones de estadounidenses han recibido pagos acumulados por valor de $931 mil millones en tres rondas de cheque de estímulo desde abril de 2020 hasta 2021, de acuerdo con información de The Sun U.S.

