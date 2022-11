Adamari López revela qué es lo que le gusta que le hagan

Adamari López confesó a través de su cuenta de Instagram cuál es la cosa que más le gusta que le hagan. En un video en formato reel la presentadora boricua de ‘Hoy Día’ le contó a sus más de 8,2 millones de seguidores lo que ‘le gusta mucho’.

Luciendo un top rojo, un pantalón de jean y una cadena que dice ‘love’, la presentadora dijo: “Cuando me preguntan que me gusta que me hagan… Transferencias. A mí me gusta que me hagan transferencias”, dijo antes de soltar una gran risa ante la cámara y desde un cuarto de baño decorado en tonos blancos.

Este video de la conductora y actriz nacida en Puerto Rico obtuvo más de 40,000 me gustas y más de 500 comentarios, muchos de ellos apoyando y diciendo que también les encantan las transferencias. “Amooo las transferencias, son las que me enloquecen”, le dijo una de sus seguidoras.

Este tipo de videos son muy populares en la cuenta de Instagram de Adamari López. A diario la presentadora publica un video de este tipo causando la reacción de miles de sus seguidores. Hace unos días usó una frase de Shakira para decir que hay cierto tipo de personas a las que ella no les tiene mucho aprecio.

“La gente de dos caras no la soporto”, cantó López, tal como dice Shakira en su tema ‘Te felicito’.

Ante este video y la revelación ella recibió mensajes de apoyo de su público, pero también le llegaron críticas. “Ya cambia tu estilo. Me tienes aburrida”, le dijo uno de sus seguidores por el tipo de video que suele hacer.

