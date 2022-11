Laura Bozzo se inyecta el botox para ‘rejuvenecer’: “Para los que dicen que soy puro photoshop”

Laura Bozzo publicó un video en su cuenta de Instagram en el que se ve a un especialista inyectándose el rostro. La presentadora de televisión de origen peruano no desaprovechó la oportunidad y le envió un mensaje a las personas que le han dicho que usa mucho ‘filtro’ en sus fotos.

“Para los que me dicen que soy puro Photoshop. Empezamos ya con @javierderma un tratamiento integral que años no me hacía para rejuvenecer y mejorar la piel que la destruí por tanto sol. La próxima semana verán los cambios”, dijo Laura Bozzo en el texto que acompaña el video.

En este audiovisual se observa como a la presentadora, que actualmente tiene un espacio en ‘La Mesa Caliente’ por Telemundo, le inyectan alrededor de los ojos y en la frente. “Vamos a empezar con botox para la pata de gallo”, dijo el doctor antes de aplicar el tratamiento y mientras Bozzo gritaba.

“Auxilio, todo esto por tomar tanto sol… Aparte de la edad”, dijo la presentadora mientras recibía las pequeñas inyecciones en el rostro.

Laura Bozzo desde que salió de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ ha sido criticada en las redes sociales por usar muchos ‘filtros’ al publicar fotos. En la publicación donde anunció su participación en ‘La Mesa Caliente’ recibió mensajes de sus seguidores con respecto a esa situación.

“Y África sin agua porque la señorita Laura se llevó todos los filtros”, “No abuse de los filtros, se ve su rostro muy editado”, “¿Por qué nos engañan? No exageren con el filtro“, “¿Por qué no se muestra como es? Hay que aceptar la edad”, “Está terminando todos los filtros del mundo, deje algo”, “Demasiado falsa la foto”, “Mírenle las manos, eso no pega ni con filtros” y “Deberían hacerle algo también en las manos” fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la presentadora en esa oportunidad.

