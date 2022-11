VIDEO: Pistolero atacó sede de un periódico en Brasil luego de recibir amenazas tras derrota de Bolsonaro

BRASIL: A sede do jornal Rondônia Ao Vivo, em Porto Velho, foi atacada hoje.



Um homem disparou pelo menos 19 tiros contra a fachada do portal.



Por conta da cobertura do atos, o dono do jornal disse acreditar que o ataque tenha relação c/ grupos RADICAIS bolsonaristas da cidade. pic.twitter.com/4AP4nZ1p3x