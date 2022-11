Pedro Pablo Pasculli a Lionel Messi: “Si no ganas el Mundial, no eres el mejor jugador”

En una semana, Lionel Messi tendrá una dura responsabilidad, la cual será disputar un nuevo Mundial de fútbol y debido a esto, será el primer señalado en todo momento. Además, no hay que negar que el deseo del mismo futbolista en ganar este certamen con la “Albiceleste”.

De conseguirlo, el actual jugador del Paris Saint-Germain se convertirá en el mejor futbolista de todos los tiempos después de haberlo ganado todo en su carrera. Sin embargo, de no ser así, quedará marcado en la historia como una estrella que no reinó en el mundo.

Sobre esto, el ex futbolista y campeón con Argentina Pedro Pablo Pasculli, ha dejado claro que para ser el mejor jugador del mundo, tienes que levantar la Copa. Sin olvidar que también hizo la comparación con Diego Armando Maradona.

“Lionel Messi tiene que ganar una Copa del mundo para estar al nivel de Maradona. A Messi le falta el mundial. Si no ganas la Copa del mundo no eres el mejor jugador del mundo y de la historia”, comentó Pedro Pasculli.

🇦🇷Lionel Messi está en Abu Dhabi para sumarse a la Selección Argentina. Llegó el capitan😍. pic.twitter.com/OeRA9ImuZs — Pablo Giralt (@giraltpablo) November 14, 2022

Asimismo. Pasculli también aprovechó la oportunidad para recordar que aquel Mundial de 1986 fue el perfecto para que Diego Armando Maradona siguiera haciendo historia y así poder dejar en alto a Argentina.

“El 86 fue el Mundial de Diego Armando Maradona y este tiene que ser el mundial de Lionel Messi. Messi tiene que ser el Maradona del aquel certamen del 86”, prosiguió el ex futbolista.

A pesar de la presión que tiene Messi en sus espaldas, el mundo del fútbol también están confiados que el delantero pueda dejar grandes actuaciones en cada uno de los partidos. Solamente debe concentrarse y hacer lo que sabe hacer, jugar al fútbol.

“Si Diego estuviera vivo le diría a Messi: Anda pibe, debes hacer lo que tengas que hacer y saca a Argentina campeón del mundo. Diego la noche previa a la final con Alemania, me dijo. No me rompas los huevos! ¡Dormí! ¡Yo pienso todo y me hago cargo“, finalizó el ex internacional con Argentina.

De esta manera, la albiceleste es una de las selecciones que llegan a Qatar en un buen estado de forma. Además, vienen de quedar invictos en las Eliminatorias de Conmebol, invictos en la Copa América y por último, campeón en la “Finalissima”, nada mal para afrontar el certamen con total autoridad y con ganas de hacer historia.

