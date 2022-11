Chiquis responde si existen planes de boda y de embarazo a futuro junto a Emilio Sánchez

Chiquis Rivera conversó con Mezcalent y respondió a las preguntas más personales sobre su vida de pareja. La hija de Jenni Rivera, actualmente conocida como “La Abeja Reina” sostiene un romance con Emilio Sánchez, el hombre que ganó su corazón luego de su rompimiento con Lorenzo Méndez, su actual ex esposo. Junto a Sánchez, la cantante ha reiniciado su vida amorosa y ya muchos quieren saber si junto a él estaría dispuesta no sólo a casarse de nuevo sino a convertirse en mamá, finalmente.

¿Hay planes de boda o de embarazo?

No, he aprendido eso de no apresurar las cosas, de llevármela bien; él sí quisiera casarse conmigo, por supuesto lo ha dicho, pero respeta mi decisión y estamos bien.

“No hay necesidad ahorita de casarnos. Al principio hace como unos cinco meses sí estaba él como que ‘quiero un bebé’, como que ‘quiero un bebé contigo’. Ahora ya que hemos pasado un poquito más de tiempo con mis sobrinos y mis sobrinas dice ‘¿sabes qué? Mejor nos esperamos’, ¡jajaja!”.

La cantante también agregó: “No tengo ese apuro de decir ‘quiero bebés, yo lo estoy dejando a las manos de Dios, lo que Dios quiera. Ahorita enfocadísima en lo que estoy haciendo: mi música, la gira que quiero empezar y bueno, no sé qué pase, quizás me vean en un escenario con un bebé, una panza, no sé, pero ahorita no, no estoy embarazada”.

“Quiero aclarar eso, ¡no estoy embarazada! No hay planes, estamos bien”.

