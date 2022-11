Francisca Lachapel apostó por un vestido más arriba de sus rodillas y deja sus piernones al descubierto

La presentadora Francisca Lachapel a través de su cuenta personal en Instagram comparte constantemente contenido para quienes día tras día están atentos a lo que la dominicana se encuentra haciendo y, en esta ocasión lo hizo con una sonrisa que ocupa gran parte de su rostro.

La ganadora de Nuestra Belleza Latina (NBL) 2015 este lunes le quiso enviar un emotivo mensaje a sus cuatro millones de seguidores con los que cuenta, fue por este motivo que posó con un vestido animal print más arriba de sus rodillas, mientras que unas botas negras cubrieron gran parte de sus piernas.

A su vez, Lachapel decidió posar de cuatro maneras distintas, mientras mantenían la sonrisa por todas las cosas buenas que le están ocurriendo y, una de ellas sería por la receptividad que tuvo este fin de semana con ‘Monólogos de la vagina’.

“Nos rodean las señales divinas ¡presta atención! Feliz inicio de semana”, fue el mensaje que acompañó el contenido compartido en la red social de la camarita, donde logró cautivar la atención de más de 17 mil personas que decidieron darle ‘me gusta’.

A su vez, los comentarios por la publicación no se hicieron esperar y, es que recibió muchos mensajes positivos por como se veía físicamente. Por ello, algunos internautas mencionaron que era de suma importancia evitar hacerle caso a aquellos que se expresaron de manera descalificativa.

La madre de Gennaro también recibió infinitas bendiciones por parte de los usuarios que hacen uso de la mencionada plataforma, así como otros resaltaron la manera en la que se viste, uno de ellos le criticó sus zapatos.

“Hermosa”, “Súper bella”, “Belleza”, “Elegantemente bella”, “Cada día mejor y mejor en todos los sentidos, bendiciones”, “Por qué no se compran unas botas bonitas?”, “Me encanta como te vistes. No le hagas caso a las envidiosas y chismosas”, “Rompiendo”, “Muy preciosa, Dios te bendiga”, “Esas señales vienen del Todopoderoso”, “Está esperando otros niños”, “A mí me encanta lo que viene ahora”, “Bellísima, orgullo dominicano”, “Dios te continúe bendiciendo”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

