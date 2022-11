Rosalía se rindió a Alexia Putellas después de que le entregara un premio al mejor álbum

Alexa Putellas tiene en su palmarés dos Balones de Oro, los cuales le han servido para convertirse en la imagen principal del fútbol femenino. Aunque también hay celebridades que no esconden su admiración con respecto a la española, debido a que ha logrado grandes cosas con el FC Barcelona.

Una de ellas, es Rosalía, la cantante española que ha acaparado la atención de todos sus fans por su estupendo álbum llamado “Motomami” y el cual le ha servido para alzarse con el “LOS40 Music Awards 2022”.

No obstante, para sorpresa de la cantante española, la que le entregó el premio fue la actual Balón de Oro del fútbol femenino, algo que sorprendió a Rosalía, debido a que no se esperaba que la futbolista estuviera presente en el acto.

“¡Qué fuerte porque yo soy tan fan de Alexia! Yo no sabía que me lo estaba dando Alexia. ¡Es que es muy fuerte! Me acabo de dar cuenta. Es que soy muy fan de ella y, también, de María. Muchas gracias chicas”, comentó Rosalía al momento de recibir el premio.

De esta manera, Putellas sumó una nueva admiradora debido a su gran desenvolvimiento con el FC Barcelona femenino y también, gracias a los reconocimientos que ha recibido en las últimas temporadas en el fútbol del viejo continente.

Por último, la reacción de Rosalía no debería ser la única que se vea en públicos en algunos eventos de mucha envergadura. Además, no es descartable que la cantante española visite próximamente el Spotify Camp Nou debido al patrocinio que tiene el club con ellos.

Lee También:

Alexia Putellas gana el Balón de Oro femenino por segunda vez consecutiva

El FC Barcelona se llevó un “Triplete” de la mano de Alexia Putellas, Robert Lewandowski y Gavi

Alexia Putellas se alzó con el FIFA The Best a la mejor jugadora del año