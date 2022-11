Livia Brito se comprometió con Mariano Martínez en Venecia

Fuera del set, el corazón de Livia Brito le pertenece a su novio Mariano Martínez, quien tras varios años de relación tiene claro que quiere pasar toda su vida al lado de la actriz cubana y ya le propuso matrimonio en Europa.

Desde hace unos días, Brito se encuentra de viaje con Mariano para disfrutar de unas merecidas vacaciones y fue en la romántica ciudad de Venecia donde Livia recibió el anillo de compromiso de las manos de su ahora prometido.

Brito ya ¡dijo que sí! y lo hizo mientras paseaban en una tradicional góndola, según se puede ver en un video que compartió la propia actriz en su perfil de Instagram, donde puede presumir de tener más de 7 millones de seguidores.

“Claro que si mi amor 🥰 @yosmimariano Te Amo ❤️”, fue el título que colocó en su publicación.

Al final del clip ella presume su sortija y se les puede ver más felices que nunca mientras los presentes celebraron con ellos.

Así, la relación de Livia Brito y Mariano Martínez pasó al siguiente nivel: ¡están comprometidos!

¿Quién es Mariano Martínez, el prometido de Livia Brito?

Mariano Martínez, el prometido de Livia Brito es entrenador personal y de acuerdo con su perfil de redes sociales se especializa en trabajar “con artistas”, además es asesor en nutrición.

El hecho de que Mariano no sea actor ni esté relacionado al mundo del espectáculo ha ayudado a la relación, según aseguró Brito en una entrevista: “Da mucha paz. Es como otro mundo en el que no llegas a la casa y sigues hablando del trabajo. Como que platicamos de otra cosa, de otro mundo, y eso me gustó mucho de él”.

Sin embargo, en medio de su noviazgo ambos protagonizaron una de las polémicas más sonadas cuando, en 2020, Livia y Mariano fueron acusados por el fotógrafo Ernesto Zepeda de romperle su cámara y agredirlo físicamente por tratar de tomarles fotos sin su consentimiento en un lugar público en Cancún.

Este año, el asesor de imagen Enrique Hernández también acusó a Mariano de robarle y secuestrarlo. View this post on Instagram A post shared by @yosmimariano

