Denuncian a novio de Livia Brito por secuestro y tortura

A dos años de que Livia Brito y su novio Mariano Martínez fueran acusados de golpear a un paparazzi en Cancún, Quintana Roo, al grado de causarle severas afectaciones en el rostro, ahora la pareja de la actriz cubana es acusada de secuestro.

Mariano ya fue denunciado legalmente por dicho delito, además de tortura y amenazas, en contra del maquillista y vestuarista, Enrique “Kike” Hernández, quien a través de su red Instagram reveló que Martínez lo había privado de su libertad el pasado 15 de junio, un día después de que se hubieran reunido para tratar asuntos de trabajo.

Tras ese primer acercamiento, Mariano Martínez lo citó en su departamento para que le hiciera “un servicio de estética”.

“Él me escribe y me dice ‘es que estuve revisando las cámaras y se ve que se te traspapeló un bolsito con mis documentos”, relató Enrique.

“Me dice que se le había extraviado un bolso con sus documentos y que había visto con las cámaras. Estaba esperando el supuesto primo y es cuando entramos a un departamento y ahí me amarraron de las manos, de los pies, me quitaron mi celular, me pidieron la clave y yo le preguntaba: ‘¿Dónde está el video?’ Él se fue y me quedé con el supuesto primo, este supuesto primo sacó un cuchillo y estuvo todo el rato amedrentándome, me pasaba el cuchillo por la cara, me pasaba el cuchillo por la espalda”, contó.

Pronto descubrió que lo que el novio de Brito había perdido era un bolso no con documentos, sino con $50,000 dólares y lo querían responsabilizar.

“‘Mira la cosa está así, tú estuviste en mi casa, ese bolso se perdió con dinero. Y solo te digo, o aparece el bolso o te desaparecemos aquí’. Ya no eran documentos, era dinero y con una cantidad de $50,000 dólares, una cosa así, y yo no entendía nada”, recordó.

Posteriormente, Mariano volvió con él y lo desamarró, le dio su celular y se disculpó para enseguida invitarlo a cenar.

“Recordé que el supuesto primo me dijo que me iban a matar, pero no en ese depa; entonces, yo me imaginé que me querían trasladar a otro lugar y huí”, señaló.

Livia Brito rompe el silencio y da la cara tras las acusaciones de secuestro contra su novio

Por otro lado, Livia Brito reaccionó a las acusaciones asegurando que no conoce a Enrique y que nunca intentó contactarlo a través de su novio para que trabajara como su stylist.

Incluso, dijo que todo esto eran mentiras y pidió que no mencionaran su nombre en notas periodísticas relacionadas con la denuncia de Enrique de quien aseguró, está intentando hacerse fama a su costa.

