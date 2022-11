Tenoch Huerta, “Namor” en “Black Panther: Wakanda Forever”, habla de su trasplante de córnea

El actor Tenoch Huerta conversó con la prensa recientemente y reveló que de pequeño pudo haberse quedado ciego, de no ser por un trasplante de córnea. Ante los medios de comunicación, el actor que intérpreta a “Namor” en “Black Panther: Wakanda Forever”, declaró lo siguiente: “Tengo trasplante de córnea en el ojo izquierdo”.

“Hace 27 años me operaron porque de chavo pude haber quedado ciego. Mi papá era rotario y a través del Club encontré una córnea que trajeron de Estados Unidos, me operaron en México a los seis meses de que me dieron el diagnóstico de lo que tenía”.

Mezcalent destacó que en dicho encuentro con los medios, el actor recordaba que hace algunos años formó parte del elenco de la película “Vive Por Mí”, cuyo tema principal es la donación de órganos, y pidió a las autoridades que se hagan leyes que para que se elimine por completo el tráfico de estos.

Bajo el nombre de Namor, el actor mexicano Tenoch Huerta forma parte de “Black Panther: Wakanda forever”./ Foto de EFE/ Marvel Studios

El actor mexicano también conversó recientemente con la agencia de noticias EFE, con quienes habló sobre su papel en el más reciente éxito de taquilla de Marvel, y dijo: “Históricamente nos han enseñado a sentir vergüenza de lo que somos”.

Huerta también agregó que con estas nuevas representaciones, “con estos personajes poderosos en franquicias tan grandes como esta, se abre la posibilidad a que la gente revalore estas herencias, particularmente en Latinoamérica y México: la africana y la indígena”.

