“La victoria está en la mente”: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi juegan ajedrez en publicidad de Louis Vuitton a 1 día del Mundial Qatar 2022

La firma francesa Louis Vuitton ha conseguido unir a los que muchos consideran, los dos mejores futbolistas de la historia: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

A través de sus cuentas de Instagram, ambos futbolistas postearon la misma imagen en la que se aprecia a ambos jugar ajedrez encima de una maleta de la conocida marca de marroquinería de lujo.

El mensaje que los jugadores del Manchester United y París Saint-Germain postearon, fue el mismo: “La Victoria está en la Mente. Una larga tradición artesanal construyendo baúles”, al tiempo que dieron crédito a la fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz y etiquetaron a la cuenta de la empresa.

En tan solo una hora, ya la cuenta de @cristiano acumulaba más de 11 millones de “me gusta” y casi 200 mil comentarios, mientras que el usuario @leomessi reunió 9,3 millones de likes y la misma cantidad (aproximadamente) de comentarios.

Por su parte, Leibovitz también cargó la fotografía a su feed de Instagram (@annieleibovitz) y en menos de una hora consiguió casi 100 mil likes.

La publicidad ha sido planificada en un momento clave: justo un día antes del inicio del Mundial Qatar 2022, donde ambas figuras participarán en la que sería su última Copa del Mundo.

Partidos de Cristiano Ronaldo en el Mundial Qatar 2022

Jueves 24 de noviembre – Portugal vs Ghana

Lunes 28 de noviembre – Portugal vs Uruguay

Viernes 2 de diciembre – Corea del Sur vs Portugal

Partidos de Lionel Messi en el Mundial Qatar 2022

Martes 22 de noviembre – Argentina vs Arabia Saudita

Sábado 26 de noviembre – Argentina vs México

Miércoles 30 de noviembre – Polonia vs Argentina

