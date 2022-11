Estos son los mejores 10 discos del año, según ‘Time’

El pasado domingo 20 de noviembre la revista ‘Time’ publicó la lista de los mejores álbumes de 2022, la cual está conformada por veteranos, latinos y jóvenes promesas.

Según ‘Time’, “La gran cantidad de nuevos álbumes en 2022 superó los límites del género, el tema y el sonido”.

Tomando en cuenta lo nutrida de las publicaciones de este año, la revista se decidió por 10 discos que, según dicen, no pararon de escuchar en los últimos meses.

1. ‘Un verano sin ti’ de Bad Bunny

El cantante puertorriqueño Benito Martínez, conocido como Bad Bunny, logró el primer lugar de la lista con su disco ‘Un verano sin ti’, con el que actualmente está de gira por Latinoamérica.

‘Un verano sin ti’ sin duda ha sido éxito en reproducciones y además de liderar esta lista, también se ha convertido en el primer álbum de un artista latino en llegar a ser nominado a los Premios Grammy que otorga la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos.

‘Time’ escribió: “Impulsado por los estilos musicales de El Caribe, que van desde el reggaeton y el dembow hasta el merengue y la cumbia, y reforzado por elementos de dance hall y techno, Benito arraiga firmemente el álbum en lo profundamente personal, extrayendo las experiencias universales del amor, la pérdida y la placer supremo de estar vivo, para un proyecto excepcional que desafía el género, es intergeneracional e innovador”.

2. ’19 Masters’ de Saya Gray

La cantante, compositora y multiinstrumentista canadiense-japonesa Saya Gray logra el segundo lugar con su álbum debut ’19 Masters’. Se sabe que ella creció junto a padres también músicos que la apoyaron e inspiraron a nivel artístico.

Varios medios de comunicación destacan su voz y sus letras que hacen reflexionar sobre su identidad, la sociedad y la industria en general. ‘Time’ apuntó: “El álbum se siente como un digno heredero de la obra maestra de baja fidelidad de Frank Ocean, Blonde . Gray superpone su voz áspera sobre sí misma para construir armonías impresionantes, y los tonos que extrae de su guitarra y bajo son impecables”.

3. ‘Renaissance’ de Beyoncé

Beyoncé volvió con nueva música este año y sin duda ha sido de los mayores acontecimientos de la industria. Este disco, según la misma cantante, nació de la necesidad de escape, libertad y exploración durante el confinamiento por la pandemia.

‘Renaissance’ se convierte en el séptimo disco de la estadounidense y también en una bandera a favor de la comunidad LGBTIQ+, incluso resulta un claro homenaje a personas de la comunidad queer como su tío y algunos músicos negros representantes del género disco, bounce, house, techno, funk y ballroom.

4. ‘Chloë and the Next 20th Century’ de Father John Misty

Para muchos Father John Misty es una referencia en el folk rock, pero con el disco ‘Chloë and the Next 20th Century’ sorprendió a muchos al haber apostado al cambio con sonidos como big band, bossa nova y bandas sonoras de películas de la época dorada de Hollywood como base.

“El álbum es una epopeya exuberante y elevada que convierte narraciones ficticias antiguas en canciones”, según la revista.

5. ‘It’s Almost Dry’ de Pusha T

El rapero Pusha T reunió a varios de los productores más famosos, Kanye West y Pharrell, para su disco ‘It’s Almost Dry’. El trabajo en conjunto de esas estrellas de rap hizo que “la música suena fantásticamente lujosa”.

Para ‘Time’ este disco es: “Una epopeya inmersiva de gángsters que es brutal pero elegante, materialista y psicológicamente inquisitiva”.

6. ‘Electricity’ de Ibibio Sound Machine

El cuarto disco de Ibibio Sound Machine es el sexto mejor disco del año en el que “La líder Eno Williams ofrece un furioso soliloquio de corriente de conciencia en el idioma de Ibibio, sus sílabas se derraman sobre y entre el ritmo de baile de cuatro en la pista; ella cae en un coro a fuego lento a través de un codificador de voz, que luego da paso a una sección de vientos chillones y un sintetizador que recuerda el mejor trabajo de LCD Soundsystem”.

7. ‘Big Time’ de Angel Olsen

Angel Olsen y el indie rock han hecho el match perfecto y lo sigue demostrando con su sexto álbum. ‘Big Time’ es un disco especial, pues fue grabado poco después de que los padres de Olsen murieran.

La revista dice, “Desde un solo acústico hasta una banda de rock eléctrico desaliñada, también sobresale en la interpretación de canciones enormemente conmovedoras que suenan destinadas a explotar durante los bailes lentos culminantes o mientras pasan los créditos de la película”.

8. ‘Mr. Morale & the Big Steppers’ de Kendrick Lamar

El rapero Kendrick Lamar es comparado con un mesías que a través de sus letras ha llegado a miles. Incluso se llega a decir que Lamar lleva sobre sus hombros al mundo entero. Para ‘Time’, ‘Mr. Morale & the Big Steppers’ sigue siendo un retrato de un artista en crisis.

“Lamar navega por las tensiones familiares, la ansiedad pandémica, la hipocresía y las abrumadoras expectativas del público con nitidez”, escriben.

9. ‘You Can’t Kill Me’ de 070 Shake

La estadounidense 070 Shake ha resaltado dentro de la industria musical por su poderosa voz y un estilo original en sus letras y sonidos.

Al parecer ‘You Can’t Kill Me’ sigue con la exploración de esa identidad. “Sobre ritmos pesados ​​y sintetizadores ambientales, Shake vuelve a sus contemplaciones habituales: las dificultades y las maravillas de la vida, los altibajos del amor”.

10. ‘Motomami’ de Rosalía

La cantante española ganó el Latin Grammy a Mejor Álbum en la pasada ceremonia de los Latin Grammy y ahora le han otorgado el puesto número 10 de los mejores discos del año.

Lo cierto es que ‘Motomami’ ha sido todo un éxito que aún se mantiene de gira y el cual la catalana describe como un disco que le costó mucho hacer, pero que a la vez le ha traído muchas alegrías.

Para ‘Time’, “‘Motomami’ es una amalgama triunfal de diversos géneros, mezclando jazz, reggaeton, bachata, flamenco y pop”.