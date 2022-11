Siguen las críticas a Adamari López: “Qué densa esa mujer, no se ubica”

Un nuevo video reel de Adamari López ocasionó que algunos de sus seguidores de Instagram le pidieran nuevamente que deje de hacer este tipo de contenido. En esta oportunidad la presentadora boricua de ‘Hoy Día’ hizo uno de estos videos en compañía de Edgard, un influencer español.

Ella en el video pregunta que sí los volvieran a confinar, tal cómo pasó por la pandemia del Covid19, ¿qué preferiría él?. El hombre recibió la opción A, que era quedarse encerrado con Adamari López y sin esperar a escuchar cuál era la opción B, eligió esa segunda opción.

Este video de la boricua y el español generó las reacciones de los usuarios de las redes sociales: “Que densa esa mujer, no se ubica”, “Ya aburre esa mujer”, “Que fastidio estos videos con esta señora” y “Ella no me causa la más mínima risa. No entiendo cómo es que termina en estos videos” tambien le dijeron a Adamari López.

Esta no es la primera vez que a la presentadora y actriz le hacen este tipo de comentarios. Incluso, muchos de los usuarios de las redes sociales aseguran que mucho de su contenido es de ‘indirectas’ para Toni Costa, su ex pareja y padre de su hija Alaïa, y para Evelyn Beltrán, la nueva pareja del español.

“‘Es sólo un reel’: todos tus reels se basan en indirectas para la nueva y tu ex. Supera Ada, pareces niña”, “Todavía le duele por eso tantas indirectas”, “Aunque digas que no, estás ardida”, “Entre broma y broma la verdad se asoma. Ya supéralo!!!”, “Esta mujer siempre está echando indirectas… Supéralo, por favor, gracias”, le dijeron recientemente luego de un particular reel:

“No mija, bajese de su nube: él no me dejó porque usted fuera mejor que yo, lo que pasa es que en la casa él levantaba la basura y le agarró amor a su trabajo”, dijo la boricua en ese video.

