Irina Baeva le dice a la prensa que ni ella ni Gabriel Soto tienen que demostrarle nada a nadie y niega crisis

Irina Baeva asegura que su romance con Gabriel Soto sigue de maravilla a su paso por la alfombra de la gala “Hombres del Año de la revista GQ”. La rusa afirma que los rumores de su separación fueron inventos de la prensa, como bien lo pudieron confirmar luego de que hace unos días se publicaran unas imágenes de la pareja disfrutando unos días en Miami, Florida.

“Nosotros estamos perfectamente bien, como seguramente todos ustedes lo pudieron ver… Creo que fue más un tema de medios de comunicación, disculpen chicos que les eche la ‘bolita, pero finalmente trataron de hacer una nota donde nunca nota hubo. Nunca nos separamos, nunca terminamos la relación, nunca tuvimos ninguna crisis, ningún problema; simplemente nos separamos por cuestión de trabajo”.

La actriz rusa aclara los motivos por los que ambos dejaron de publicar fotos juntos en sus redes sociales.

“No somos muégano, finalmente no somos siameses; él está trabajando, yo estoy trabajando, compartimos cuando podemos compartir y si no compartimos ciertas cosas en las redes sociales pues es por la única razón de que cuando queremos convivir queremos estar juntos. No es de ‘a ver, hay que poner una foto en las redes porque dicen que no estamos juntos’“.

“Ya estamos en una etapa que no tenemos que comprobarle absolutamente nada a nadie ni demostrarle nada a nadie. Realmente si ustedes quieren creer que estamos bien ¡venga, qué bueno!, ¡muchas gracias! y si quieren creer que no lo estamos ¡venga!, ¡no pasa nada realmente! Eso no cambia las cosas“.

Irina explica que llegó acompañada de amigos a la celebración porque Gabriel se encontraba en las grabaciones de la telenovela “Mi Camino es Amarte” (TelevisaUnivision).

“Como pueden ver, hoy vengo muy bien acompañada por mucha gente, por mis amigos, pero Gabriel está grabando, está en el foro. Gabriel está grabando una novela a la cual le está yendo increíble. Estoy muy orgullosa de él, le estoy echando la mejor vibra, apoyándolo con todo, sí estamos juntos y todo bien”.

