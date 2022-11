Gabriel Soto e Irina Baeva están muy de lejitos, pero dizque que todo va bien, ¿será amor o pura fachada?

Gabriel Soto disfruta mucho el ser actor y aunque al ser una figura pública su vida personal es expuesta en los medios, como su divorcio de Geraldine Bazán y su romance con Irina Baeva, en medio de rumores de infidelidad, él lo toma con calma y no da importancia a lo demás.

“Creo que va de la mano. A lo largo de tantos años de estar en esto, pues sabes que es así, pero creo que cuando uno está bien en una cuestión privada y personal, lo demás no importa. Y lo importante es el trabajo, lo importante es que a la gente le gusta lo que hacemos y lo que pasa en nuestra vida personal, mientras uno esté bien, no pasa nada”.

Gabriel protagoniza al lado de Susana González la telenovela “Mi Camino es Amarte” (TelevisaUnivision), al aire en Estados Unidos, en la que encarna a un trailero y habla de las adversidades que enfrentan los hombres dedicados a este oficio.

“Una aventura y el hecho de no solamente aprender a manejar el trailer, sino también aprender un poco de su vida, de los sacrificios que ellos tienen que hacer, las jornadas tan largas que pasan manejando, de los peligros a los que se enfrentan en la carretera, no solamente en cuestión de accidentes y todo esto, sino de que no le roben su mercancía, su carga; ahora sí que toda la vida de un trailero”.

Y por ello siente mucha responsabilidad de representarlos:

El otro día fuimos a un evento real de carreras de trailers, había más de cien trailers, entonces se acercaban conmigo los traileros y me decían ‘¡hey, nos tienes que representar bien!’; y pues bueno, el hecho de reconocerles el sacrificio, las jornadas, la verdad es que es algo admirable y que finalmente espero poder representarlos muy dignamente con este personaje.

