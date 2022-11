Mujer de Michigan gana premio mayor en la lotería de más de $264 mil dólares cinco años después de ganar $4 millones

Una mujer de Michigan ganó un premio mayor de $264,838 dólares en un juego de lotería Fast Cash y esto ocurrió solo cinco años después de ganar $4 millones de dólares con un boleto raspadito.

La jugadora de 58 años, del condado de Clair, les dijo a los funcionarios de la Lotería de Michigan que estaba en la tienda Ray’s Market en el poblado de Smiths Creek cuando decidió probar suerte en el juego de lotería Fast Cash de Super Lucky 7.

“No juego Fast Cash con demasiada frecuencia, pero había estado comprando varios boletos porque el premio mayor era alto. Compré algunos boletos mientras estaba en la tienda y me deprimí cuando me di cuenta de que alguien había ganado el gran premio el día anterior”, dijo la suertuda ganadora, de acuerdo con el portal UPI.

La mujer dijo que decidió revisar sus boletos mientras aún estaba dentro de la tienda. “Escaneé mis boletos de inmediato y recibí un mensaje para presentar un reclamo (de premio) por uno de ellos. Cuando lo miré y me di cuenta de lo que había ganado, me sorprendió“, añadió.

La mujer obtuvo un premio mayor de $264,838 dólares, pero esa fue su segunda victoria de lotería más grande en los últimos años.

“En 2017, gané un premio de $4 millones en un boleto instantáneo de $30 dólares, ¡así que no podía creer que había ganado nuevamente! No tuve una reacción tan loca como cuando gané $4 millones, pero aun así fue una sensación increíble”, dijo la ganadora.

La jugadora dijo que estas últimas ganancias las destinará para sus ahorros.

