Toni Costa cocina desde su nueva casa con ayuda del chef James y dos de sus amores prueban la receta

Toni Costa se llevó al chef James hasta su nueva casa para cocinar un pavo a pocas horas de comenzar a celebrar el Día de Acción de Gracias, una tradición en Estados Unidos y un día muy importante para agradecer por todo lo bueno y los aprendizajes que cada persona ha tenido en este año.

Durante una transmisión de Facebook Costa y James cocinaron pavo durante más de una hora y le explicaron al público paso a paso cómo preparar esta receta tan tradicional en estos días.

Cuando llegó el momento de probar la comida aparecieron en escena Alaïa y Carmen Lozano, la mamá del bailarín y coreógrafo español. Los cuatro degustaron el plato que se preparó entre risas.

Toni Costa anunció el mes pasado que ya tenía su propio hogar, lugar en donde cocinó con el chef James en esta oportunidad. El anunció lo hizo a través de sus redes sociales, luego de mantener el suspenso por unas cuantas horas al aparecer firmando un documento.

“Estoy muy feliz, estoy muy agradecido por todo el cariño sobre lo qué he firmado… Quiero decirles que esto que he hecho ha sido cumplir uno de mis sueños. Un sueño que tenía en mente desde hace tantos años que he podido cumplirlo gracias al esfuerzo, al trabajo, a las oportunidades que me han dado, a base de mucho sacrificio, de viajar mucho y dormir poco, de cada reto que me han puesto”, dijo Costa.

Alaïa, fue a quien le dedicó este nuevo logro en su vida: “Todo esto que he conseguido es para mi hija. Yo quiero que ella se sienta orgullosa de su papá. Así que, Alaïa, hija mía, este sueño cumplido es por y para ti”, dijo él.

Esta será la primera Navidad de Costa en su nuevo hogar, por lo que se espera que sea muy especial.

