Critican feo a Shakira por no hablar español: “Qué falta de respeto para la comunidad latina”

Shakira envió un sentido mensaje para todos aquellos que celebran “Acción de Gracias”, sin embargo, sus palabras no fueron bien recibidas, en la página de Instagram del programa matutino de Telemundo, “Hoy Día”, la colombiana recibió mensajes variados y uno de estos reza de la siguiente manera: “Ya ella no habla español ósea, que falta de respeto para la comunidad latina y los colombianos fans de ella”.

El público con sus comentarios intentan hacerle ver a Shakira, que ella tiene público que celebra estas fechas, pero que como ella hablan en español, por esta razón le reprochan sus palabras en únicas en inglés: “Porque habla sólo Inglés,?si ella tiene un público que habla Español que es mayoría”.

Los mensajes en esta línea no cesaron y por esto le siguen diciendo una y otra vez: “Debes publicarlo en el idioma español. Eres latina”. Pero, ojo que muchos otros salieron también en defensa de Shakira explicando que su mensaje no iba dirigido a la comunidad latina, dizque: “A los que se quejan de que habla inglés, el mensaje es para los americanos, no para los latinos”.

Los detractores de la intérprete también han recordado que antes de preferir el inglés ya Shakira había generado polémica por el acento con el que habla, destacando que pese a ser colombiana, su acento natal desde hace años lo ha perdido: “De colombiana a argentina, de argentina a española, de española a gringa. 🙄🙄🤭Shak sé tú, no cambies por situaciones ni por nadie. Habla tu acento costeño que bien chévere que es”.

