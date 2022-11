Donald Trump recibió la visita del nacionalista blanco Nick Fuentes y a Kanye West en su casa de Mar-a-Lago

El expresidente republicano Donald Trump recibió en su propiedad de Mar-a-Lago al nacionalista blanco y negacionista del Holocausto Nick Fuentes y al cantante Kanye West esta semana, demostrando así su voluntad de aliarse con figuras públicas que tienen opiniones antisemitas conocidas por el público mientras inicia su campaña presidencial.

El rapero, quien cambió su nombre a Ye, compartió un video el jueves en su cuenta de Twitter en el que asegura que el exmandatario “está realmente impresionado con Fuentes”, quien últimamente ha realizado comentarios antisemitas y racistas de acuerdo con a la Liga Antidifamación.

Asimismo, West expresó en el video de Twitter, que Fuentes “en realidad es leal a Trump”, a diferencia de otros que, según dijo, abandonaron al republicano tras las elecciones presidenciales de 2020.

Durante una conversación de mensajes de texto publicada en la red social por el cantante, él y Fuentes dieron a conocer que los dos se reunieron con Trump. Además, una fuente corroboró la cena entre el magnate estadounidense, Fuentes y West, quien se ha visto envuelto en una polémica luego de repetir teorías de conspiración antisemitas y realizar otras afirmaciones ofensivas en un pódcast en el mes de octubre.

Una fuente relacionada con la cena afirmó que Fuentes fue invitado del rapero y no fue invitado por el republicano.

Trump admitió en Truth Social: “La semana pasada, Kanye West me llamó para cenar en Mar-a-Lago. Poco después, apareció inesperadamente con tres de sus amigos, de los que no sabía nada. Cenamos el martes por la noche con muchos miembros presentes en el patio trasero. La cena fue rápida y sin incidentes. Luego se fueron al aeropuerto”.

Igualmente, el expresidente insistió más tarde que “no conocía” a Fuentes y que le había ofrecido a West negocios y consejos políticos.

“Le dije que definitivamente no debería postularse para presidente, ‘cualquier votante que pueda tener debería votar por TRUMP'”, escribió Trump en su red social. “De todos modos, nos llevamos muy bien, no expresó antisemitismo y aprecié todas las cosas buenas que dijo sobre mí en ‘Tucker Carlson'”.

En este sentido, la Casa Blanca expresó su descontento por la aparición de Fuentes en Mar-a-Lago.

“La intolerancia, el odio y el antisemitismo no tienen absolutamente ningún lugar en Estados Unidos, incluso en Mar-A-Lago. La negación del Holocausto es repugnante y peligrosa, y debe ser condenada enérgicamente”, manifestó el vocero de la Casa Blanca, Andrew Bates, en un comunicado a CNN.

Por su parte, el exembajador de Trump en Israel, David Friedman, rechazó también la alianza del empresario republicano con West y Fuentes.

“Para mi amigo Donald Trump, eres mejor que esto. Incluso una visita social de un antisemita como Kanye West y escoria humana como Nick Fuentes es inaceptable. Los insto a tirar a esos vagabundos, repudiarlos y relegarlos al basurero de la historia al que pertenecen”, expresó en tuits publicados el viernes por la tarde. “Los antisemitas no merecen cuartel entre los líderes estadounidenses, de derecha o de izquierda”.

