O Yeong-su, actor de “Squid Game”, es acusado de conducta sexual inapropiada

El actor O Yeong-su, que saltó a la fama mundial tras su paso por “Squid Game” como el jugador 001, ha sido acusado de conducta sexual inapropiada en Corea del Sur.

Según informes, los fiscales señalaron al veterano actor, de 78 años, de presuntamente haber tocado indebidamente el cuerpo de una mujer en 2017.

La mujer presentó originalmente una denuncia contra Yeong-su en diciembre de 2021. Si bien la policía cerró el caso en abril pasado sin que se presentaran cargos, se reabrió después de que la presunta víctima pidiera que se investigara más a fondo.

Por su parte, O Yeong-su rechazó todas las acusaciones al ser interrogado por los fiscales.

En un comunicado compartido con la emisora ​​​​coreana JTBC, el actor dijo: “Solo tomé su mano para guiar el camino alrededor del lago. Me disculpé porque [la persona] dijo que no haría un escándalo por eso, pero eso no significa que admita los cargos”.

Después de la noticia, los reportes dicen que el Ministerio de Cultura de Seúl decidió dejar de transmitir un comercial del gobierno sobre su innovación regulatoria con O Yeong-su.

Comenzó a actuar en 1967 y es un actor de teatro respetado en Corea del Sur, habiendo aparecido en 200 producciones, indica Telegraph.

Yeong-su se convirtió en el primer actor de Corea del Sur en ganar un Golden Globe, pues se llevó a casa el trofeo al Mejor Actor de Reparto en una serie de televisión, serie, miniserie o película para televisión, en la edición 79 de los premios.

También fue nominado como Actor de reparto destacado en una serie dramática en los Premios Primetime Emmy de 2022, perdiendo ante la estrella de “Succession”, Matthew MacFadyen.

Sigue leyendo: Netflix busca concursantes para su reality show de ‘Squid Game’

– ‘Squid Game’: fecha de lanzamiento de la temporada 2

– Park Hae-Soo, actor de “Squid game”, protagonizará versión coreana de “La Casa de Papel”