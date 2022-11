Alertan sobre modalidad disimulada para robar salarios a trabajadores inmigrantes en la Gran Manzana

Alejandro Agudelo, Jorge Rodríguez, Yolanda Martínez, Jorge Díaz, Pedro Cabrera, Édgar Alvear y

Juan Alvia no se conocen, pero tienen algo en común: todos ellos son inmigrantes, y a todos ellos sus empleadores y contratistas les robaron parte de su salario, sin ellos siquiera saberlo.

A diferencia de otros trabajadores de la Gran Manzana, que a diario son engañados “de frente” o con trampas, por patronos que usan sus servicios y luego se dan a la fuga sin pagarles o adeudando parte de sus salarios u horas extras, inmigrantes latinos están siendo víctima de robo de sueldos, creyendo que sus jefes les pagaron o les están pagando lo justo.

A pesar de haber recibido el salario mínimo legal vigente, la norma advierte que tienen derecho a ganar más y millones de dólares adicionales se están quedando en los bolsillos de sus malos empleadores.

Y es que por ley, en la Ciudad de Nueva York, contratistas que desarrollen proyectos de obras públicas para la Ciudad o edificios que hayan recibido ciertas excenciones de impuestos, están obligados a pagar a sus trabajadores el llamado “salario prevalente”, que representa varios dólares por encima. En esas obras, por ejemplo, trabajadores de construcción que ponen yeso, deben ganar mínimo $47 dólares, carpinteros $55 y electricistas $59, de acuerdo a los sueldos aprobados por la Contraloría para el período comprendido entre junio del 2022 y julio del 2023.

Así lo explica el Contralor de la Ciudad de Nueva York, Brad Lander, quien en medio de su lucha para que patronos inescrupulosos no sigan robando dinero a sus trabajadores, hizo un llamado a que cualquier empleado que crea que su contratista realizó o está realizando labores para obras de la Ciudad, averigue si califica o si tiene derecho al salario prevalente.

“Las leyes salariales vigentes exigen que los empleadores paguen a los trabajadores un salario y una tasa de beneficios establecidos anualmente por el Contralor de la Ciudad de Nueva York cuando esos empleados trabajan en proyectos de obras públicas de la Ciudad”, mencionó el funcionario, recalcando que muchos contratistas y empleadores no informan a sus trabajadores de ello, violando la exigencia, y se quedan con una buena tajada de dineros ganados duramente, aprovechando que quienes hacen los trabajos desconocen ese beneficio.

“Los contratistas y subcontratistas en proyectos de obras públicas deben distribuir el Aviso de salario prevaleciente/Salario digno para el trabajador, junto con las listas de salarios prevalentes para todas las clasificaciones comerciales aplicables a todos los empleados cubiertos, al comienzo de la ejecución de cada contrato de trabajo público, y con cada primer cheque de pago del empleado cubierto después del primero de julio de cada año”, advierte la Contraloría Municipal.

El dominicano Bernardo Pérez, quien ha sufrido en carne propia el robo de salarios en labores de construcción, y quien actualmente tiene un caso contra un antiguo empleador, que le robó sueldos entre el 2020 y el 2021, admitió no saber antes lo que son los salarios prevalentes, e hizo un llamado a las autoridades municipales para que eduquen más a los trabajadores sobre esos beneficios salariales, a fin de no ser robados por desconocimiento de las normas.

“Educarnos sobre eso nos ayudaría a estar más claros para saber cuáles son los salarios que debemos exigir para poder estar concientes cuando agarremos un trabajo y así ayudarían a que los contratistas abusadores no se aprovechen de nuestro trabajo duro y nuestro dinero”, comentó el padre de familia de 4 niños, quien dijo que la falta de sus pagos hizo incluso que su esposa lo abandonara.

La Contraloría hace un llamado a que trabajadores con derecho a salarios prevalentes los reclamen

“Yo trabajé bastante tiempo en construcción con un contratista y normalmente daba cheques sin fondos a todos los empelados y en las obras que nos envíaban, el ingeniero decía que no habían pagado los de arriba, pero que había que terminar y lo que hacían es que pagaban, luego no pagaban y así se fueron sumando como $4,000 dólares que me robaron“, aseguró el trabajador. “Eso me destruyó mucho. Me atracé con la renta, no podía pagar ‘los biles’, la mujer se me fue de la casa con las niñas porque no había manera y ahora solo espero a que me paguen, pero ya llevamos nueve meses en esto”, agregó el inmigrante, a quien le pagaban $20 la hora.

El caribeño, quien optó mejor por cambiar de industria y ahora trabaja en una cocina de un restaurante, donde le pagan al día, pidió a quienes son víctima de abusos salariales como él, que denuncien, pues considera que no se puede permitir que los malos contratistas se salgan con las suyas.

“Algunos compañeros no quieren reclamar por miedo, pero yo, con el apoyo de Make the Road, que nos defiende e interpone acciones legales, sé que podemos pelear por lo nuestro. Es simple: si trabajamos tienen que pagarnos, y pagarnos lo que es justo, porque esta gente no puede seguir jugando con la necesidad“, concluyó Pérez.

En su lucha para que contratistas que roban salarios dejen de lado esa práctica abusiva de quedarse con dineros que la Ciudad ordena pagar a los trabajadores, la Contraloría Municipal asegura que logró recuperar en los últimos 10 años más de $22 millones por violaciones de salarios prevalecientes, al mismo tiempo que ha inhabilitado a más de 60 contratistas.

Elizabeth Joynes Jordan, subdirectora legal de la organización Make the Road NY, aseguró que la práctica del robo de salarios sigue siendo “una epdidemia” dentro de los trabajos, especialmente en áreas de construcción, limpieza, fábricas, labores domésticas y restaurantes.

“En esos trabajos hay altos niveles de violaciones dentro de Nueva York. El robo de salarios siempre ha sido muy alto y en la pandemia, el balance de poder se fue más todavía a las manos de los empleadores porque todos nosotros estábamos con una necesidad de trabajar, y aunque hemos visto un número muy alto de robo de salarios, también ha aumentado la emoción en la gente de reclamar”, aseguró la defensora.

Sobre los salarios prevalentes que contratistas están dejando de pagar a trabajadores y el robo de salarios, Joynes Jordan afirmó que tanto el Estado como la Ciudad deben invertir más recursos para que los casos se investiguen y se agilicen, al tiempo que destacó la urgencia de educar más a la población sobre sus derechos y lo que pueden hacer para reclamar.

“Creo que la educación pública siempre ayuda y deberían invertir más en esto, pero también, como vemos especialmente en construcción que es común que haya bastantes niveles de empleadores, una de las cosas clave para los trabajadores es documentar toda la información que puedan sobre nombres de quienes están contratándolos, supervisores, direcciones, números de teléfono y textos y llevar el archivo de díás trabajados y pagos”, dijo la defensora. “Faltan recursos para recuperar salarios y que las agencias encargadas de reforzar la ley puedan hacer mejor su trabajo. También para servicios legales gratuitos para aconsejar y representar a quienes han sufrido robo de salarios”.

Mensaje de la Contraloría a trabajadores

Usted podría calificar para salario prevalente, que es una tasa salarial y de prestaciones (o beneficios)

que fija anualmente el Contralor de la ciudad de Nueva York para que los contratistas que realizan labores asignen a cada oficio u ocupación que lo requiera.

Los salarios prevalentes son considerablemente superiores al salario mínimo y pueden consultarse en esta página: http://www.comptroller.nyc.gov/wages

Algunas de las labores que aplican para este salario son: construcción de obra pública en la ciudad de Nueva York, como parques, escuelas, pavimento, estaciones del metro

También excavación de calles por servicios públicos como Con Edison o el National Grid

Empleo en edificios, como portero o conserje, que tengan oficinas de la Ciudad o en edificios residenciales construidos con ciertos beneficios de exención de impuestos

Asimismo, servicios culinarios y servicios temporales de oficina en agencias de la ciudad

El Código Administrativo de la Ciudad de Nueva York 6-109 exige las tasas salariales prevalecientes para servicios de alimentos o servicios de oficina temporales para contratos con agencias gubernamentales de la Ciudad de Nueva York. Estas tarifas están contenidas en el Servicio NYC

¿Qué es el salario prevelante?

El salario prevaleciente es la tasa de salarios y beneficios establecida anualmente por el Contralor de la Ciudad de Nueva York (este año va desde junio 2022 a julio del 2023) para cada oficio u ocupación para los empleadores que realizan proyectos de obras públicas y trabajos de servicios de construcción en sitios de trabajo financiados por el gobierno de la Ciudad de Nueva York.

Algunas tarifas de salarios prevalentes por hora, según labores