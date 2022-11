Irina Baeva reveló no haber comprado su vestido de novia y parece incomodarle las preguntas personales

La actriz Irina Baeva desde hace algunos años ha venido organizando su boda junto a Gabriel Soto, aunque por diversas circunstancias ha tenido que ser suspendida. Uno de los motivos que los llevó a tomar dicha determinación fue la pandemia que duró dos años, así como la guerra que Rusia le declaró a Ucrania, hecho por el que sus familiares no se sentían en condiciones para viajar.

Sin embargo, ellos pretendían hacerlo este año, e incluso llegaron a dar detalles de los preparativos que estaban realizando. Además, se mostraron muy emocionados ante los medios de comunicación al ver que después de tanto iban a cumplir lo que deseaban.

La rusa recientemente sostuvo un encuentro con los reporteros que nuevamente le consultaron por su vida amorosa y, es que parece ser que le incomoda un poco hablar sobre eso, debido a los constantes rumores de una posible ruptura amorosa.

“No (compré el vestido de novia en España); ¿Cuándo fue? No me enteré. Creo que no es el momento de hablar de temas personales”, mencionó a la prensa.

Irina Baeva anuncia la firma que haría su vestido de novia

Soto y Baeva en abril de este año se tomaron algunos días para viajar a España a un desfile de una reconocida marca en el país que se dedica a confeccionar vestidos de novias. A su vez, ambos posaron en la alfombra negra, viéndose muy contentos.

“Un verdadero espectáculo el show de la nueva colección de @pronovias. Por cierto, les cuento algo? Ellos harán mi vestido/s de novia, así que más inspirada y emocionada imposible!“, fue el mensaje que dio hace algunos meses.

“Aparte queremos una fusión como la boda mexicana con un poquito de la boda rusa, entonces estamos tratando de armar para que tengamos elementos de una cosa y de otra”, expresó la prometida del mexicano a ‘Despierta América’.

La pareja cada vez se ve más envuelta en mayores escándalos por una presunta separación, pese a que hace algunos días los vieron compartiendo juntos. Sin embargo, muchos consideran que se podría tratar de compromisos que tienen y no pueden darlo a conocer aún.

Te puede interesar:

· Irina Baeva y Gabriel Soto se niegan a besarse en público y aseguran que no deben dar “pruebas” de su “amor”

· Gabriel Soto envuelto en polémica por su aspecto físico y aseguran que: “La Irina le absorbió la juventud”

· Irina Baeva usará dos vestidos de novia y reveló que tendrá una sola madrina