Gabriel Soto envuelto en polémica por su aspecto físico y aseguran que: “La Irina le absorbió la juventud”

El actor Gabriel Soto desde hace algunos meses se ha visto envuelto en diversos escándalos tras la presunta ruptura amorosa con Irina Baeva. Sin embargo, hasta la fecha ambos han declarado a los medios de comunicación que ellos se encuentran bien juntos.

Soto de 47 años y la actriz de origen ruso de 30 llegaron a tener una relación donde ambos compartían en sus redes sociales la gran mayoría de las cosas que hacían juntos, aunque en las últimas semanas todo fue cambiando y eso fue generando sospechas en sus seguidores de las distintas plataformas.

El mexicano recientemente ofreció una entrevista exclusiva a ‘People en Español’ y, compartieron en Instagram su acostumbrado ‘digital cover’, hecho que generó infinidades de comentarios negativos en su contra, debido a su aspecto físico.

A su vez, las impresiones no se hicieron esperar y la gran mayoría estuvo de acuerdo con que no se veía nada bien. Diversos internautas mencionaron el hecho que haya sido Irina quien posiblemente no haya tenido buena “mano” durante la relación, lo que habría ocasionado cierto desmejoramiento en él.

Los seguidores de la mencionada plataforma aprovecharon para explicar que debería buscar otras alternativas y, una de ellas sería la cirugía estética tras considerar que aparenta mucho más edad de lo que tiene.

“Qué le pasó? Está como cuando llegas de la borrachera a la escuela”, “No sé, pero el karma como que a veces pega con la vejez prematura o fue pésima esa mano de Irina Baeva“, “Ahora el amor de sus hijas, ante lo primero era Irina”, “Te dejaron por uno más joven”, “La Irina le absorbió la juventud“, “Luce muy desmejorado, acabado lo veo”, “En sus ojos se le ve la tristeza“, “Díganle que se opere, ya parece un hombre de 60 años”, “Qué descuidado y avejentado se ve”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el mencionado post.

El actor mencionó en exclusiva que: “Termino el año con el amor de mis hijas”, aunque igual destacaron que la “tristeza” era lo que resaltaba en su rostro.

