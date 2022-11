André Onana se despidió de Camerún este martes con un mensaje con respeto a su país

Todo futbolista defiende la camiseta de su país con mucho orgullo y más cuando se trata de un Mundial de Fútbol. Además, estas estrellas se preparan físicamente y mentalmente para dejar buenas actuaciones en el certamen más importante de sus carreras y el año actual.

En este 2022, Onana defendió los tres palos de la selección de Camerún, siendo una de las piezas más importantes de su país y uno de los referentes; debido a que mantiene un buen estatus en el balompié del viejo continente.

Sin embargo, el guardameta de 26 años no ha tenido un final feliz en Qatar, ya que tuvo que dejar la concentración de la selección por indiferencias con el entrenador Rigobert Song con respecto al planteamiento de los juegos.

“Quiero expresar mi cariño hacia mi país y hacia mi selección. siempre me he comportado de la mejor manera para ayudar al equipo a lograr todos los éxitos. Y sentencia que he puesto todas mis energía y esfuerzos en hallar soluciones”, comentó André Onana.

“Como siempre, respeto y apoyo las decisiones que toman los altos cargos que buscan el éxito de nuestra selección y de nuestro país. Los valores que promuevo como persona y como jugador son los mismos que me identifican y que mi familia me ha inculcado desde que era niño. Representar a Camerún ha sido siempre un privilegio. La nación antes y para siempre”, prosiguió el guardameta.

Ahora, el próximo paso es saber cuando Onana podrá volver a vestir el uniforme del combinado nacional en los próximos certámenes. Algo que para muchos significa una baja sensible debido a que se trata de un jugador que tiene un alto estatus en el fútbol del viejo continente.

