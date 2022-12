Anotando un gol para América Latina y el Caribe en cumbre sobre contaminación plástica

No solo la Copa Mundial está en juego esta semana. En Punta del Este, Uruguay, diplomáticos y expertos de todo el mundo han lanzado un ambicioso proceso de dos años de negociación hacia un instrumento internacional vinculante para poner fin a la contaminación plástica. Hay mucho en juego para el INC-1. Se espera que la primera de las cinco sesiones del Comité Intergubernamental de Negociación (INC) siente las bases de un tratado que definirá si vivimos en un mundo donde los plásticos mejoran nuestras vidas o hacen que nuestro planeta sea inhabitable.

Anotar un gol para poner fin a la contaminación plástica va en el mejor interes de América Latina y el Caribe (ALC) y el posicionamiento regional es esencial para ello. Lo que está en juego para la región es aún mayor, al igual que con el cambio climático, ALC es más vulnerable y sufre en gran medida los efectos sin ser un mayor culpable de la contaminación plástica. En la región, la necesidad de que haya gobernanza efectiva para poner fin a la contaminación plástica es crítica. ALC debe posicionarse y presionar para que así sea.

Para abordar poner fin a la contaminación plástica de manera justa y decisiva en la región, el multilateralismo y la inversión privada son más necesarios que nunca. El verdadero desafío no radica en lograr un tratado, sino uno que pueda adaptarse para disminuir la carga a las generaciones futuras, que sea capaz de articular los marcos existentes y lograr un diálogo entre las múltiples partes interesadas, especialmente con los actores no estatales.

La hoja de ruta que marca la cancha cuenta con el respaldo de 175 países, pero la efectividad de las conversaciones para el tratado requerirán un punto de vista objetivo y no perder de vista la pelota. Los plásticos han resuelto problemas críticos de la humanidad, incluso al proporcionar soluciones médicas que salvan vidas y que han beneficiado enormemente a la región. El desafío no es el plástico, sino la contaminación plástica y lograr un consenso sobre cómo terminar con ella. Además de los peligros planteados para el ambiente marino y terrestre, así como para los seres humanos, los plásticos contribuyen sustancialmente a las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

El plástico es el contaminante más persistente que existe. Viaja a través del transporte aéreo, terrestre y marítimo o utilizando océanos, ríos y arroyos como medios, afectando el ambiente, obstaculizando los esfuerzos para abordar la crisis de la naturaleza y el clima junto con la garantía de los derechos humanos. Es un problema global con implicaciones locales que requiere respuestas a diferentes niveles. La producción de plástico en ALC solo representa alrededor del 4% de la producción mundial total de materiales plásticos, que asciende a aproximadamente 368 millones de toneladas métricas. ALC no contribuye significativamente al problema del plástico. Genera menos del 12% de los residuos mundiales según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero sufre en mayor parte los efectos.

ALC es una de las regiones del mundo con mayor vulnerabilidad al cambio climático. Las emisiones de gases de efecto invernadero resultantes del ciclo de vida del plástico afectan el cumplimiento de los objetivos climáticos globales. Los plásticos tienen una huella de carbono significativa y emiten el 3,4% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Alrededor de 8 millones de toneladas de plástico fluyen de ríos y playas hacia el océano cada año y se prevé que se tripliquen para 2040. Estos plásticos se descomponen por las olas y el sol en pequeños microplásticos (menos de 5 mm). Transportan contaminantes orgánicos persistentes que han sido absorbidos. Se han encontrado rastros en sangre, ropa, especies migratorias e incluso en animales muestreados de aguas profundas. Además, en ALC, los datos del Arrecife Mesoamericano muestran que cuando el plástico se encuentra con un arrecife, el coral tiene 20 veces más probabilidades de verse afectado por enfermedades. Esto a su vez repercute en el turismo y la economía.

El plástico además está obstruyendo nuestros vertederos, que mal gestionados resultan en incendios interminables que afectan la salud y los derechos humanos de las comunidades más pobres y vulnerables que tienden a vivir junto a ellos. Además de las preocupaciones de derechos humanos, la contaminación plástica plantea claramente preocupaciones de justicia social y ambiental.

La arquitectura jurídica existente para abordar estas preocupaciones es fragmentada y a cuentagotas. No existe un solo tratado internacional que se ocupe exclusivamente de la contaminación plástica, pero existen al menos nueve Acuerdos Multilaterales Ambientales (AMUMAs), sin contar instrumentos regionales como el Convenio de Cartagena, que abordan diferentes aspectos de la contaminación plástica. Las regulaciones de un país no impiden que los desechos de otro lleguen a sus costas, como se evidencia en las playas desde Yucatán hasta Santo Domingo. En general, no existen estándares o políticas globales uniformes que guíen a la industria. Lo más sorprendente es que no existe una definición común de plásticos biodegradables. Esto se ha convertido en un problema para las corporaciones multinacionales que venden y operan en varios países. Algunas empresas apoyan firmemente la armonización de definiciones, métricas de informes y metodologías que simplificarán las prácticas de la industria y mejorarán la gestión de residuos. A pesar de algunos grandes avances a nivel regional y nacional, el principal problema sigue siendo lograr una acción concertada a nivel sectorial y multilateral de gobernanza.

La Resolución que establece el INC proporciona una visión de lo que parece ser el marco y la guía para las conversaciones del tratado. Incluyendo elementos tales como mecanismos financieros, una secretaría; el fortalecimiento de la interfaz ciencia-política; acciones efectivas y progresivas a nivel local, regional y global, entre otros. El alcance establecido por los países para el instrumento proyectado incluye enfoques vinculantes y voluntarios a la vez. Se basa en un método integral que aborda el ciclo de vida completo del plástico y considera los principios establecidos por la Conferencia de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, así como las circunstancias y capacidades nacionales. La hoja de ruta establecida no apunta a un tope o reducción en la producción, ni incluye el requisito de que las cifras de producción se informen junto con otras estadísticas.

Sin embargo, la recopilación de datos de producción representa el primer paso para que se pueda regular efectivamente, y es un paso que a la industria le gustaría evitar. Al definir lo que implica el ciclo de vida del plástico, los negociadores optaron por recomendar un concepto más amplio. La industria se centró en la gestión de residuos. Se han puesto sobre la mesa varias opciones, elementos potenciales; estructura; términos clave, la ciencia del plástico; el financiamiento existente, prioridades, necesidades, desafíos y barreras para poner fin a la contaminación plástica junto con información científica y de gobernanza que podría ayudar a los negociadores. Sin embargo, persisten muchas preguntas, puntos de vista divergentes y una gama de partes interesadas de la industria que presionan para dar a conocer y reflejar sus puntos de vista, algunos para alentar, otros para bloquear.

Se necesita acción desde múltiples ángulos y en cada etapa del ciclo de vida del plástico para un impacto real en ALC. El papel de los actores no estatales en diferentes frentes debe ser reconsiderado. En la aplicación y el seguimiento para lograr reportes y verificación eficaces en lugar de procedimientos o mecanismos de aplicación y cumplimiento onerosos, pero más aún debe reconsiderarse en las oportunidades de mercado y la economía circular. El cambio a una economía circular incluyendo plásticos de base biológica es parte importante de la solución al desafío de la contaminación plástica. Sin embargo, la transición ha sido lenta y requiere inversiones significativas en modelos de negocio sostenibles.

El tamaño del mercado mundial del plástico se estimó en más de USD 609.01 mil millones en 2022. Se espera que este se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,7% de 2022 a 2030, alcanzando ingresos de USD 811.57 mil millones. Se proyecta que el aumento del consumo de plástico en las industrias de construcción, automotriz, embalaje, electricidad y electrónica apoyará el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Por ejemplo, las regulaciones para disminuir el peso bruto de un vehículo para mejorar la eficiencia del combustible y, finalmente, reducir las emisiones de carbono están impulsando el consumo de plástico como sustituto a los metales (incluidos aluminio y el acero) en la fabricación de componentes automotrices. Se anticipa que la regulación sobre el agotamiento y la reciclabilidad de los materiales convencionales, como el metal y la madera, impulsará una mayor demanda de plástico en la construcción.

El plástico tiene un 85% menos de gravedad específica en comparación con los metales, lo que permite en las industrias automotriz y de la construcción, aproximadamente un 80% de ahorro de peso y un ahorro de costos del 30% al 50% en componentes individuales.

Apenas el 4,5% de los residuos que se producen en ALC se reciclan, significativamente por debajo del promedio mundial. Para abordar la contaminación plástica de manera efectiva y justa, el multilateralismo y la inversión privada son más necesarios que nunca.

Los mercados emergentes en ALC tienen un papel que desempeñar. El verdadero desafío no radica en la creación de un instrumento internacional vinculante, sino en uno que sea capaz de articularse con otros acuerdos existentes e instituciones plásticas no tradicionales, así como lograr un diálogo entre múltiples partes interesadas, especialmente con actores no estatales que puedan catalizar la inversión en la economía circular a escala.

Claudia S. de Windt. Abogada internacional, experta en ciencias políticas y académica dominicana. Directora Ejecutiva del Instituto Interamericano de Justicia y Sostenibilidad (IIJS: http://www.ii-js.org). Miembro de la Directiva de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y su Grupo de Trabajo para el Acuerdo sobre Contaminación por Plásticos.

Romain Collet. Abogado especialista en Derecho Internacional del Mar con Maestría en Derecho en Estudios Jurídicos Internacionales de la American University Washington College of Law (AUWCL) y Maestría en Derecho Internacional de la Université Paris Nanterre.