Alcalde de Nueva York llegó a Qatar “a aprender”, asumiendo que será reelecto y acogerá el Mundial de fútbol 2026

Qatar, actual foco noticioso del mundo por el campeonato de la FIFA, recibió hoy al alcalde de Nueva York, Eric Adams, quien llegó procedente de Grecia, donde participó en la “Cumbre de Alcaldes contra el Antisemitismo 2022”.

El viaje del alcalde a Qatar había sido anunciado por su oficina como de “aprendizaje” sobre la organización del próximo Mundial, que tendrá a Nueva York como una de las sedes en 2026. Para entonces Adams sólo estaría en el cargo si es reelecto en noviembre de 2025.

El diario Marsal Qatar English publicó hoy una imagen de Adams conversando con el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, actual emir de ese país. Emma G. Fitzsimmons, editora de noticas locales de The New York Times, comentó en Twitter que esa reunión no estaba anunciada en la agenda pública.

Mayor Eric Adams spotted in Qatar. (This meeting was not on his public schedule.) https://t.co/aXkXBuiNQI — Emma G. Fitzsimmons (@emmagf) December 2, 2022

Como en 1994, Nueva York y Nueva Jersey fueron seleccionadas para albergar conjuntamente la Copa Mundial FIFA 2026 en el estadio MetLife en East Rutherford (NJ), que tendrá 16 sedes en total en EE.UU., México y Canadá.

Adams anunció visitas a sitios culturales en Doha y reuniones con los organizadores de la Copa del Mundo 2022. No se informó si asistiría a algún partido, por ejemplo, el de mañana sábado entre EE.UU. y el Reino de los Países Bajos (Holanda).

Antes de salir de viaje el miércoles, Adams afirmó a la prensa que el viaje a Qatar lo estaba pagando él mismo. “Cuando pago, puedo hacer mi tiempo. No quiero escuchar a nadie quejarse”, dijo sonriente en el video publicado por The Recount.

Muchos fanáticos y celebridades han evitado viajar al Mundial 2022 porque Qatar ha sido blanco de críticas por violaciones de derechos humanos, supuesta corrupción vinculada a la candidatura del país para albergar la competición sin tener tradición de fútbol y por las leyes homofóbicas vigentes allí.

Previamente, Adams ayer participó en una conferencia en Atenas con más de 25 alcaldes de todo el mundo en una cumbre contra el Antisemitismo. Habló en ese evento, se reunió con su homólogo de esa ciudad, Kostas Bakoyannis, y firmó un acuerdo de hermandad entre Nueva York y la capital griega.

“Creo que no hay nada más emocionante que la ciudad de Atenas y la ciudad de Nueva York se unan y se conviertan en socios a medida que nos convertimos en un símbolo para todas las ciudades del mundo, no sólo en Estados Unidos, no sólo aquí, sino en todo el mundo que buscan resolver los mismos problemas”, dijo Adams.