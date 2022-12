Ella es Sam Helena, la policía que fue suspendida por enseñar sus encantos en OnlyFans

Sam Helena fue suspendida de su cargo como policía de Londres, en Inglaterra, por andar enseñando el cuerpo del delito en la plataforma para adultos OnlyFans.

La joven tenía una doble vida, ya que de día era uniformada, pero de noche se despojaba de su ropa para mostrar sus encantos en fotos y videos eróticos. Sus compañeros se enteraron de su doble vida y la delataron, por lo que sus superiores decidieron despedirla.

Según el diario The Sun, la policía la relevó de su cargo porque ese tipo de acciones van en contra de su código de ética. Incluso, la joven ya había sido advertida sobre este tipo de conductas en 2020, pero decidió seguir con su proyecto erótico.

Helena presentó su renuncia, sin embargo, ella ya había sido suspendida.

“Estamos al tanto de la cuenta de OnlyFans y la oficial, que ha presentado su renuncia, ha sido suspendida“, informó un portavoz de la policía metropolitana al citado medio.

La noticia de Sam Helena le ha dado la vuelta al mundo, pues muchos fans apoyan a la joven, al asegurar que ella puede hacer con su vida privada lo que quiera independientemente del cargo que tenía como oficial de la ley. View this post on Instagram A post shared by 🤍 I N K E D • B A R B I E 🤍 (@inkedbarbie.official)

