Belinda ha confesado que tuvo que ir terapia psicológica por sus numerosos ataques de ansiedad y depresión

En los últimos días se ha rumorado que Belinda sostiene una relación con Gonzalo Hevia Bailleres, quien es heredero de una de las tiendas departamentales más famosas de México; sin embargo, ella aclara cómo está en realidad su corazón.

En entrevista para “Ventaneando”, la cantante aseguró que ya no hablará más de su vida privada, pero confirmó que ya está harta de que la prensa y el público le inventen novio cada vez que aparece acompañada de alguien del sexo masculino.

“Miren, aquí está Resex, que es el que me hace el pelo y es mi amigo, para que no piensen que es mi novio. Siempre me relacionan con cualquier hombre con el que me ven y que me abrace, pero bueno. En este momento mi vida personal la mantengo mucho más alejada de mi carrera y la verdad prefiero mantenerla así. Yo creo que es lo mejor y lo más sano que puedo hacer”, dijo Belinda.

En otros temas, la intérprete de “Luz Sin Gravedad” contó que a casi dos años de que su abuela Juana falleciera tuvo que ir a terapia psicológica para tratar de superar, pues le daban numerosos ataques de ansiedad y depresión.

Lee más de Belinda:

Belinda da a conocer que tienen nuevas canciones que puede grabar para 2023

Belinda presume su voluptuosa retaguardia y muestra que no lleva ropa íntima con un vestido de aberturas

Belinda deja poco a la imaginación posando de espalda con un vestido que muestra sus piernones