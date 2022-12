Belinda da a conocer que tienen nuevas canciones que puede grabar para 2023

Belinda ha revelado parte de los proyectos que desea desarrollar para 2023, si bien la mexicana ha dado mucho de qué hablar a lo largo del año, principalmente, por temas estrictamente personales y del corazón, la cantante, de 33 años, ahora buscará captar su energía a su retorno a la música.

La estrella del pop, quien estuvo gran parte de este 2022 en el ojo del huracán por la ruptura con el cantante de regional mexicano Christian Nodal, está pensando lanzar un par de canciones que según ella harán catarsis en más de una persona, de acuerdo con El Universal.

“Quiero sacar algunas canciones que compuse hace tiempo, una que se llama ‘Con los ojos cerrados’ y otra que se llama ‘K-brón’, que he cantado en los conciertos y la gente se ha vuelto loca. Tengo ganas de regrabarlas y hacerlas más para el 2023 y sacarlas en forma”, dijo.

‘K-brón’ es un tema que ha llamado la atención, ya que muchos creen que tiene que ver con Christian Nodal. La canción habla de un rompimiento de pareja y la reacción que puede tener un hombre ante una separación, por ello no es casual que se crea que tiene relación con el autor de ‘Adiós amor’.

“Creíste que cuando te fuiste que sin ti yo no podía, que no te superaría, siempre iba a estar triste. Pasaron los días y te sorprendiste cuando me perdiste. Ya no creo en tus palabras no me pidas perdón ya no. Te digo que no No quiero un man que se esté creyendo mejor que yo. Siempre peleando y comportándose como un cabrón”.

En los primeros meses de este año, Belinda y Christian anunciaron su separación, algo que sorprendió, pues meses atrás ambos se habían comprometido. Por meses la cantante permaneció en silencio, en tanto, él hizo referencias de todo tipo a la también actriz, incluso, indicó que la ex estrella de telenovelas infantiles estaba con él por interés.

De acuerdo con la propia Belinda, ‘K-brón’ es una canción que ha conectado con el público que asiste a sus conciertos, ya que la letra pone en evidencia cómo puede ser el comportamiento de un hombre cuando se termina una relación. Además el ritmo de la misma, del género urbano, ha sido del agrado de la estrella.

‘K-brón’ fue una pieza que no se encuentra en ningún disco, por el momento, pero después de que Belinda indicó que puede regrabar es posible que se incluya en una posible nueva producción. Hace una semanas, Belinda regresó a los escenarios en el contexto del 2000’s Pop Tour algo que fue recibido de manera positiva por el público.

