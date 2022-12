Rodner Figueroa asegura que no tiene ganas de “socializar” tras una lamentable partida

El presentador Rodner Figueroa se volvió viral hace unas pocas semanas tras su salida del canal Telemundo. Sin embargo, de una manera bastante optimista se quiso mostrar ante la situación que se presentó en ese entonces, aunque hay otras circunstancias que lo han estado afectando visiblemente.

Hace pocos días a través de su cuenta oficial en Facebook compartió un video donde se mostraba llorando, al tiempo que explicó que a su mascota “le encontraron un tumor en la parte frontal del cerebro. Este es el momento que más temía“. Por ello, tendría que tomar la decisión de dejarlo vivir o terminar con el padecimiento de Napoleón para que no continuara sufriendo.

A su vez, recientemente compartió un video en la misma plataforma y mencionó que le había dicho a su pareja que no tenía ganas de estar en un lugar con muchas personas y además tener que ser sociable, hecho que lo llevó a quedarse en casa.

“Hoy tenía una invitación para Dolce & Gabbana y le dije a Ernesto ‘no tengo las más mínimas ganas de ir a ninguna parte, no tengo ganas de socializar‘. Sé que tengo que tener fortaleza de reactivarme y distraerme, pero creo que es importante vivir el luto, el dolor, el vacío”, explicó.

El venezolano aprovechó el tiempo para mencionarle a sus seguidores que con su mascota llegó a vivir momentos inolvidables, al tiempo que sabe que no volverá a encontrarse a otro como Napoleón, hecho que le habría afectado mucho más.

“Para mí ha sido un vacío descomunal. Yo sé que no va a haber otro perrito como Napoleón, y eso es lo que me mata, su cara, su mirada, su forma de ser, estuvimos juntos mucho tiempo, compartimos demasiadas cosas juntos, momentos importantes de mi vida, buenos y malos, estuvo ahí conmigo”, dijo.

Antes de finalizar le envió un mensaje a sus fanáticos, momento en el que quiso agradecer por todos los mensajes esperanzadores que le han enviado en una situación tan compleja para él.

“Les damos las gracias, gracias, gracias, gracias. No me quedará la vida para agradecerles a todos lo bien que no han hecho sentir, saber que hemos estado arropados con su cariño y que son una familia para mí, una familia extendida”, añadió.

