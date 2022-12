Thierry Henry es firme candidato para ser entrenador de Bélgica

En algunos clubes o selecciones, tienden a contratar a sus entrenadores si tienen conocimientos de su juego o si sienten los colores del escudo. El vivo ejemplo es el FC Barcelona y el mismo, pudiera ponerse en práctica en Bélgica.

Los belgas no pasaron de la fase de grupos del Mundial de Qatar, algo que ha ocasionado una gran decepción en sus fanáticos, pero también, el adiós del entrenador español Roberto Martínez; quien le ha puesto fin a su etapa al mando del tricolor belga.

Debido a esto, el alto mando de la selección está en búsqueda de un nuevo entrenador y el mismo pudiera ser el francés Thierry Henry, quien conoce muy bien a los jugadores y su adaptación sería mucho más fácil.

El galo ha sido la mano derecha del español durante todo este proceso en el banquillo de la selección y además, fue un de los que más consoló a sus jugadores al momento de quedar eliminados en el certamen.

A pesar de esto, Henry no es el único que ha sido relacionado con el banquillo de Bélgica, ya que se han mencionados a Thomas Vermaelen, Vincent Kompany y Philippe Clément; aunque el galo, junto a Clément son los únicos con experiencias en el banquillo.

Henry, sostuvo una breve experiencia como entrenador del AS Mónaco, aunque los resultados no fueron los esperados en aquel entonces. Sin embargo, esto no sería un impedimento para asumir las riendas de Bélgica.

Por último, solamente se deberá esperar como transcurren las negociaciones, pero lo que está claro es que Thierry Henry es una opción para ser el entrenador de Bélgica para las venideras competiciones internacionales.

