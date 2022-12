Carolina Sandoval afirma que tiene el cabello similar al de Francisca Lachapel

Carolina Sandoval es una reconocida empresaria y entretenedora que tras el éxito encontrado en las redes sociales no tiene planes de volver a la televisión, al menos no en un futuro cercano. Pelucas y fajas, por otra parte, son sin duda dos de los sellos más distintivos en la venezolana, cuyos productos están entre los favoritos de sus fans.

Sin embargo, gracias a la última conversación que sostuvo con Jomari Goyso en su podcast, el público se enteró de que las pelucas sólo ocultan un cabello similar al que posee Francisca Lachapel.

La mención de la conductora en este tema es importante, ya que ésta a nivel nacional decidió cortarse el cabello para mostrar su look natural, y es que la dominicana es una mujer de cabello rizado con estilo afroamericano, quien de la mano de Jomari Goyso se presentó ante su público y ante su familia luciendo su belleza de verdad.

Tanto su esposo como su hijo se mostraron felices de ver cómo la mujer de sus vidas fue capaz de salir a la luz pública siendo quien ella es realmente. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

El mensaje de Carolina Sandoval es el mismo y no cambia, ya que aplaude la decisión de Francisca Lachapel, pero también añade que la mujer puede ser como quiera ser. Para la ex conductora de Suelta La Sopa, las mujeres pueden mostrar su cabello como gusten, pueden pintárselo, llevarlo largo o corto, no importa… Lo único que vale es ser y hacer aquello que realmente las haga feliz.

