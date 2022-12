Dicen que Piqué y Clara Chía Martí terminaron: el catalán se quedó sin su novia joven y sin Shakira, la madre de sus hijos

“Lo que mal empieza, mal acaba”, reza un viejo refrán, que muchos le están dedicando en estos momentos a Gerard Piqué, ya sea por texto o con el pensamiento. Pero qué podría motivar este pensar, fácil: ha trascendido en las últimas horas que el catalán y Clara Chía Martí han terminado su relación sentimental.

Las razones del supuesto final de esta breve historia de amor tiene varios argumentos, unos dicen que ser el centro de las atenciones de Piqué, mientras ambos trabajan en Kosmos, la convirtió, a Clara, no sólo en el centro de su amor, sino de la atención y las “bromas” de sus compañeros. La misma situación la llevó a ser el punto de mira de muchos medios de comunicación y la hizo víctima de acoso por parte de la prensa sensacionalista.

Si Piqué no hubiese sido pareja de Shakira, tal vez la historia de amor de éste con Clara no habría sufrido tanto rechazo por parte del público, y ni se diga la atención de la prensa.

La verdad sea dicha: los futbolistas no son el punto preferido de los paparazzi, a menos que estén casados, saliendo, viviendo o sosteniendo un ardiente romance con alguna celebridad, como fue el caso de Gerard con Shakira en todos los puntos anteriores.

Los nombres de Messi y Cristiano van aparte, ellos sí sufren del acoso de los medios y no necesitan el nombre de ninguna famosa para que la prensa de sus países o del mundo los busque donde vayan, ellos son celebridades por sí mismos, caso contrario es el de Piqué. Y esto no es un crítica hacía el ex jugador del FC Barcelona, es simplemente un hecho totalmente constatable.

¿Shakira ha tenido algo que ver en el rompimiento?

Unos dicen que sí, otros dicen que no. Aseguran las malas lenguas que las reuniones constantes entre Shakira y Gerard Piqué, que iban sobre el futuro de sus hijos, despertó cierta cantidad de celos en Clara Chía Martí. Muchos ven esto poco probable, ¡pero no cabe duda que el argumento genera morbo!

Medios españoles cuentan que hace unos días Gerard y Clara fueron captados saliendo cabizbajos de un restaurante japonés en Barcelona. Este punto va acompañado con que Piqué parece haberse limpiado un beso de su joven novia, otro rumor que fortalece el chisme sobre la separación.

¿Pero qué es lo que está alimentando los argumentos sobre el final de la relación, en todo caso?, ésta es la pregunta que ronda la cabeza de muchos y para respuesta les tengo que según parece Piqué ha dejado de salir con ella, la prensa no los ha vuelto a captar juntos y dicen que éste parece más solicito en estar junto a sus hijos y junto a la misma Shakira y ya no junto a Clara.

Pero ojo, recordemos que Shakira parece no querer ni verlo así que de tenerlo cerca ni hablar. Basta con ver el video en el que se supone ésta le pudo haber hecho una seña obscena al papá de sus hijos. La colombiana, recordemos también, ha puesto su corazón dentro de una caja de seguridad, y esta vez la llave la sostiene ella y de momento de hombres no quiere saber nada.

A través de la agencia EFE, Shakira compartió un comunicado de prensa en el cual explica las razones por las cuales quiere que la prensa deje de contar que ella tiene algún tipo de romance con su instructor de surf.

“Por respeto a mis niños y al momento vulnerable que atraviesan, solicito a los medios de comunicación que paren las especulaciones. No tengo ninguna pareja y ninguna ilusión más que la de dedicarme enteramente a mis hijos y su bienestar“, afirmó en declaraciones a EFE y otros medios. La artista de Barranquilla dio portazo de esta manera a los recientes rumores publicados en algunos medios de comunicación sobre una hipotética relación sentimental con su instructor de surf.

