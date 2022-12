Irán Castillo confiesa que hizo cápsulas de su placenta tras su segundo parto y se las tomó

Irán Castillo no solo decidió tener un parto humanizado para respetar los valores de la madre, sus creencias y sentimientos, sino que al dar a luz a su segundo hijo, además, conservó su placenta, la procesó en cápsulas y se la tomó en licuados.

En febrero pasado nació Demián y la actriz vivió una extraordinaria experiencia ya que optó por dar a luz en casa.

“Siento que es algo muy personal, como tú te sientas más segura, porque hay mujeres que no se sienten seguras en casa, y si van a estar con miedo, mejor no. Lo bonito del parto humanizado es que la protagonista sea la mamá, el bebé, la familia, no los doctores”, dijo. “La mujer no sólo tiene el poder de parir, sabe qué hacer. El chiste es que dejen que se desenvuelva para que vaya solita diciendo ‘ahora quiero esto o lo otro’”.

Para el nacimiento de su segundo retoño, 11 años después de haber sido mamá por vez primera, la también cantante tuvo tiempo de documentarse y explorar un camino alternativo, incluso tomó un curso de doula, la asistente que le brinda apoyo emocional y físico a la madre en el embarazo, durante el parto y la etapa posparto.

La idea de consumir su placenta fue tan personal que no la recomienda porque esa es una decisión de cada mujer.

“Eso de comernos la placenta viene de muy atrás, lo que pasa es que se perdió esta gran información y conocimiento. La placenta es un órgano que lo que hace es nutrir al bebé, le pasa oxígeno y alimento. Imagina todos los nutrientes que tiene este órgano, que, aparte, sólo está hecho para ese momento”.

“Los mamíferos, cuando tienen sus crías, paren y se comen su placentita. Nosotros también somos un mamífero, lo que pasa es que ya lo olvidamos. Lo ideal sería guardar la placenta para tu beneficio” Irán Castillo

Existen varios métodos para consumirla. En su caso, una especialista la dividió en cápsulas. Los beneficios, aseguró, son muchos: ayudar a la lactancia, dar energía, entre otros.

“Muchas veces trituran la placenta, la hacen capsulitas, me salieron como 150 cápsulas, y te las puedes ir tomando para que regulen tus hormonas en el posparto, te ayuda también a lactar mejor. Hay veces que recién paridas cortan un cotiledón (embrión de una planta), lo ponen con frutos rojos o con plátano, te lo echas en licuado y ni te sabe. Yo sí me lo eché en smoothie”, recordó.

Sigue leyendo: Dicen que Piqué y Clara Chía Martí terminaron: el catalán se quedó sin su novia joven y sin Shakira, la madre de sus hijos

– Justin Bieber lanza una marca de agua en el Mundial de Qatar

– Omar Chaparro le fue infiel a “la mojarrita” y dice: “No sé si fue más duro para mí, que para ella”