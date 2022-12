Lo más buscado en Google 2022: descubre qué fue lo más googleado en el mundo

Cada vez que se acerca el fin del año, nos damos el momento para recordar esos instantes, a esas personas y las tendencias que despertaron nuestra curiosidad y por lo tanto, nos motivaron a hacer una búsqueda sobre ellos en Google.

En este 2022, personas de todo el mundo ingresaron a Google para hacer buscar información o aprender sobre gran diversidad de cosas, desde situaciones globales altamente complejas hasta noticias relacionadas con la cultura pop y respuestas a cosas de la vida cotidiana.

Una de las cosas que más ha llamado la atención sobre las búsquedas realizadas en Google en 2022 es que Wordle, el famoso juego de acertijo de resolver la misteriosa palabra, se convirtió en el término más googleado a nivel mundial.

¿Tienes curiosidad por saber más sobre lo que el mundo estuvo buscando este año en Google? Aquí te dejamos más información sobre las tendencias registradas por el buscador más usado en el mundo.

Esto fue lo más buscado, a nivel mundial, en Google en este 2022

Búsquedas

1) Wordle

2) India vs England

3) Ucrania

4) Reina Isabel II

5) Ind vs SA

Noticias

1) Ucrania

2) Reina Isabel II

3) Resultados electorales

4) Números del Powerball

5) Viruela del mono

Famosos

1) Johnny Depp

2) Will Smith

3) Amber Heard

4) Vladimir Putin

5) Chris Rock

Deportistas

1) Novak Djokovic

2) Rafael Nadal

3) Serena Williams

4) Manti Te’o

5) Shaun White

Películas

1) Thor: Love and Thunder

2) Black Adam

3) Top Gun: Maverick

4) The Batman

5) Encanto

Muertes

1) Reina Isabel II

2) Betty White

3) Anne Heche

4) Bob Saget

5) Aaron Carter

Canciones

1) Tak Ingin Usai – Keisya Levronka

2) Pasoori – Ali Sethi and Shae Gill

3) Glimpse of Us – Joji

4) Satru 2 – Denny Caknan and Happy Asmara

5) ミックスナッツ – Official Hige Dandism

Programas de TV

1) Euphoria

2) House of the Dragon

3) Moon Knight

4) The Watcher

5) Inventing Anna

