Spotify Wrapped 2022: Bad Bunny es el artista más escuchado en el mundo, nuevamente

Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, sigue marcando tendencia en el reggaetón actual. Y es que así como ha llenado estadios, también lo ha hecho con la mayoría de las listas de reproducción de Spotify.

La superestrella puertorriqueña una vez más dominó Spotify Wrapped, el resumen anual del servicio de transmisión de los artistas y canciones que sus usuarios pasaron el año escuchando.

Seguido por Drake, The Weeknd y BTS, Bad Bunny obtuvo el título mundial por tercer año consecutivo, por lo que, para celebrarlo, Spotify ha convertido su botón de corazón en el ícono de corazón rojo personalizado del cantante.

Taylor Swift ocupa el segundo lugar y es la única artista femenina entre los cinco primeros.

Según los datos de la campaña Spotify Wrapped lanzada este 30 de noviembre, el intérprete de “Moscow Mule” generó más de 18,500 millones de transmisiones en los últimos 11 meses, el doble de la cantidad que recibió en 2021.

De igual forma su exitoso álbum “Un Verano Sin Ti”, que desde entonces ha sido nominado a Álbum del año en los próximos premios Grammy, también fue el álbum más reproducido de Spotify en todo el mundo este año.

Por otra parte, el sencillo de Harry Styles “As It Was” fue la pista más reproducida, con “Heat Waves” de Glass Animals en segundo lugar y “Starlight” de Dave en tercero.

Después del resurgimiento de la pista gracias a “Stranger Things”, “Running Up That Hill” de Kate Bush llegó al número cuatro, con “17 Going Under” de Sam Fender en el número cinco.

