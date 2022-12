Qué fue lo más buscado en Google en EE.UU. en 2022: Powerball, cómo pronunciar Qatar, Wordle y más

Estamos a unas cuantas semanas de que concluya el 2022 y como ya es costumbre, diversos sitios o servicios nos dan a conocer la lista de las cosas que fueron trend o que más acapararon la atención a lo largo del año.

Como ya es costumbre, Google se ha unido a esta tendencia al revelar cuáles fueron las cosas, personajes o situaciones más buscadas a lo largo del año, tanto a nivel global y también haciendo un desglose para cada país, por lo que no puede faltar el reporte sobre las tendencias que marcaron el 2022 en Estados Unidos.

En la lista podemos encontrar temas de todo tipo, ya que el 2022 ha quedado marcado por la guerra entre Rusia y Ucrania, el tema de la inflación, no solo en EE.UU. sino a nivel internacional, diversos escándalos en el mundo de la farándula, el Mundial de Qatar e incluso, la muerte de unas las figuras más emblemáticas de la realeza, la de Isabel II.

En la lista de cosas más buscadas en el año de Google podemos encontrar distintas secciones: búsquedas, noticias, celebridades, artistas, deportistas, juegos, preguntas, cine, música, receta, entre otros.

En seguida te hacemos un desglose con lo más sobresaliente de búsquedas realizadas en Google, en EE.UU., en este 2022.

Esto fue lo más buscado en Google en este 2022

Búsquedas en general

1) Wordle

2) Resultados electorales

3) Betty White

4) Reina Isabel II

5) Bob Saget

Noticias

1) Resultados electorales

2) Muerte de la Reina Isabel II

3) Ucrania

4) Números del Powerball

5) Huracán Ian

Famosos

1) Jhonny Depp

2) Will Smith

3) Amber Heard

4) Antonio Brown

5) Kari Lake

Deportistas

1) Antonio Brown

2) Serena Williams

3) Joe Burrow

4) Aaron Judge

5) Manti Te’o

Cómo ayudar…

1) ¿Cómo ayudar a Ucrania?

2) ¿Cómo ayudar a los refugiados ucranianos?

3) ¿Cómo ayudar a que se cumplan los derechos del aborto?

4) ¿Cómo ayudar al ejército ucraniano?

5) ¿Cómo ayudar en Uvalde?

Cómo se pronuncia…

1) ¿Cómo se pronuncia Qatar?

2) ¿Cómo se pronuncia Kyiv?

3) ¿Cómo se pronuncia puzzle?

4) ¿Cómo se pronuncia Ómicron?

5) ¿Cómo se pronuncia Encanto?

Películas

1) Encanto

2) Thor: Love and Thunder

3) To Gun: Maverick

4) The Batman

5) Everything Everywhere All at Once

Cantantes y bandas musicales

1) Adam Levine

2) Mary J. Blige

3) Lil Tjay

4) Kendrick Lamar

5) Migos

Equipos deportivos

1) Philadelphia Phillies

2) Boston Celtics

3) Golden State Warriors

4) Cincinnati Bengals

5) Los Angeles Rams

Programas de TV

1) Euphoria

2) Stranger Things

3) The Watcher

4) Inventing Anna

5) House of the Dragon

Recetas

1) Birria

2) Pasta Alfredo

3) Cóctel de camarón

4) Pan de elote

5) Rabo encendido

