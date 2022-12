Jenna Ortega tuvo covid-19 cuando filmó la icónica escena del baile en ‘Merlina’

Jenna Ortega se volvió viral recientemente por sus movimientos de baile espeluznantes y excéntricos en una escena de la nueva y exitosa serie de Netflix, ‘Merlina’, pero la actriz confesó que se sintió rara cuando la filmó.

En una entrevista con NME, Ortega reveló que estuvo enferma de Covid-19 durante el rodaje de la ahora famosa escena que corrió al ritmo del sencillo de The Cramps de 1981 “Goo Goo Muck”.

“¡Yo misma coreografié eso! No soy bailarina y estoy segura de que eso es obvio. Obtuve la canción aproximadamente una semana antes y saqué de todo lo que pude… es una locura porque era mi primer día con Covid, así que fue horrible filmarlo”.

“Sí, me desperté y, es raro, nunca me enfermo y cuando lo hago no es muy malo, tenía dolores en el cuerpo. Sentí que me había atropellado un auto y que un pequeño duende se había soltado en mi garganta y estaba arañando las paredes de mi esófago. Me estaban dando medicina entre toma y toma porque estábamos esperando el resultado positivo”, dijo la actriz de 20 años.

Según un comunicado dado a NMW por MGM, la productora de ‘Merlina’, se siguieron protocolos estrictos de Covid y una vez que se confirmó la prueba positiva, la producción sacó a Jenna del set.

Los espectadores criticaron a la producción del programa por permitir que Ortega filmara la escena cuando mostraba síntomas.

“Esto es algo malo, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo en que este no es un momento de ‘perseverar a través de las dificultades’, es un momento de por qué diablos no la enviaron a casa, podría enfermarse terriblemente o infectar a otros”, escribió un usuario en Twitter.

“Jenna Ortega filmando esa escena de baile mientras tenía Covid no es impresionante, es horrible. Un desprecio absolutamente insensible por sus compañeros de trabajo”, publicó otra internauta de la misma red social.

No solo “Goo Goo Muck” experimenta un resurgimiento gracias a la escena de baile, sino también “Bloody Mary” de Lady Gaga.

Usuarios de TikTok recrearon los movimientos de baile de Ortega en una versión acelerada de la canción de 2011, alcanzando millones de visitas y un nuevo reconocimiento para la pieza del álbum Born This Way.

A pesar de que la escena de baile saltó a la fama en Twitter y TikTok, Ortega confesó que originalmente no estaba muy contenta con su resultado.

“Pedí rehacerla, pero no tuvimos tiempo. Creo que probablemente podría haberla hecho un poco mejor”, dijo Jenna a NME.

‘Merlina’ rompió el récord de la cuarta temporada de ‘Stranger Things’ por la mayor cantidad de horas vistas en una semana para una serie en inglés de Netflix.

Te puede interesar:

–Jenna Ortega elogia a Netflix por hacer a ‘Merlina Addams’ hispana

–Yuliett Torres exhibe todas sus curvas en microbikini blanco desde un cenote

–Jennifer López da cátedra de cómo lucir impecable con un outfit navideño totalmente rojo

–Yanet García, ‘la chica del clima’, luce sus encantos en vestido de red con lencería de hilo