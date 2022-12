Niño de 13 años detenido por homicidio de joven acuchillado en calle de Queens, Nueva York

Tres adolescentes de 13, 15 y 17 años fueron detenidos y acusados en el ataque fatal a Justin Shaw, joven acuchillado a media tarde el miércoles en una calle de Queens (NYC).

El trío fue acusado de estar involucrado en una golpiza de pandillas a dos hombres durante una discusión poco antes de las 4 p.m. del miércoles cerca de Lefferts Boulevard y Rockaway Boulevard en el vecindario South Ozone Park.

Un miembro del grupo sacó un cuchillo y apuñaló a Shaw, de 20 años, en el pecho, dijo la policía. El herido fue trasladado de urgencia al Hospital Jamaica, pero no pudo ser salvado.

Otro joven de 20 años fue atacado también y trasladado al hospital con una puñalada en la pierna derecha. Esa víctima no identificada fue reportada en condición estable.

Los sospechosos fueron detenidos poco después y acusados de asalto de pandilla, dijo la policía. No fueron identificados debido a ser menores de edad. El adolescente mayor también fue acusado de posesión criminal de un arma.

No estaba claro si la policía está buscando a alguien más en relación con la muerte de Shaw o si alguno de los adolescentes arrestados enfrentará cargos de homicidio. Los detectives dijeron que no estaban seguros de qué había provocado el incidente fatal, acotó New York Post.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.