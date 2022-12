‘Asesinos de todos’: 18 pandilleros acusados por ola de violencia en Nueva York, incluyendo homicidio de hispano y tiroteo frente a casa de congresista Lee Zeldin

Dieciocho miembros de la pandilla callejera ‘No Fake Love’ (NFL) fueron arrestados en Long Island en relación con una de violencia de al menos 31 incidentes, incluyendo el homicidio a balazos de un joven latino y varios otros tiroteos.

Entre los 18 detenidos hay una mujer no identificada y un hispano adolescente, Kevin Cabrera de 17 años, residente de Shirley (NY). Diez de los acusados fueron arrestados el jueves pasado, 7 ya estaban bajo custodia y el último fue arrestado ayer. La lista completa puede verificarse en el reporte de Fox News.

Ayer se anunció una acusación de 148 cargos que cubre 31 incidentes, incluidos tiroteos en el área de Mastic/Shirley del condado Suffolk. La pandilla también es sospechosa de robos armados de autos y cachorros, y a personas a pie.

Una de las balaceras tuvo lugar afuera de la casa del representante Zeldin el 9 de octubre, cuando era el candidato republicano a la gobernación de Nueva York. En su momento el congresista señaló el tiroteo de dos adolescentes frente a su casa como otro ejemplo de que era necesario cambiar las polémicas leyes de reforma de las fianzas. Noah Green fue acusado de ese doble tiroteo.

Raymond A. Tierney, fiscal del condado Suffolk, dijo ayer que los líderes de las pandillas en realidad dirigían la violencia desde la cárcel. “Se calificaron a sí mismos como ‘asesinos de todos’, lo que significa que estaban dispuestos a matar a cualquiera y a todos los que les faltaran el respeto o se interpusieran en su camino”.

Tierney dijo que robaban autos para cometer tiroteos y luego los vendían cuando terminaban de usarlos. Y agregó que están afiliados a las pandillas callejeras Crips y Blood. “Ésta es una pandilla que se basa en el territorio; con eso quiero decir que la mayoría son miembros de pandillas más tradicionales como Bloods and Crips, pero también están afiliados a la NFL”.

El homicidio referido tuvo lugar el 5 de diciembre de 2021, frente al club nocturno “Minx” en Farmingville. Allí al parecer un miembro de la pandilla discutió con Jorge Barrara (28) y lo mató en el estacionamiento del centro comercial “Tiffany Plaza”. Otras dos personas resultaron heridas de bala.

El presunto pistolero, identificado como David Trent y también conocido como ‘Sosa’ y ‘DJ’, disparó desde una camioneta mientras el grupo huía de la escena. El video del incidente fue publicado en la conferencia de prensa de ayer.