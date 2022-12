Proponen a Tenoch Huerta para nominación a los Oscar por su papel de Namor en ‘Wakanda Forever’

El actor mexicano Tenoch Huerta fue propuesto para las nominaciones a los premios Oscar, según anunció en sus redes sociales.

Con la descripción “¡felicítenme por guapo no más!”, el actor que interpretó a Namor en la cinta ‘Black Panther: Wakanda Forever’, dio a conocer que Marvel Studios envió varias propuestas para que sean consideradas a las nominaciones del máximo galardón del cine.

De acuerdo con la información oficial de Disney, ‘Black Panther: Wakanda Forever’ propone a Tenoch Huerta y a Winston Duke como sus candidatos para la categoría Mejor Actor de Reparto.

felicítenme por guapo no más! pic.twitter.com/zFfCVR60We — Tenoch Huerta Mejía (@TenochHuerta) December 13, 2022

Además de la propuesta anterior, la secuela de ‘Black Panther’ pide ser considerada para las categorías Mejor Película, Mejor Director y Mejor Adaptación.

Entre las propuestas también figuran Letitia Wright a Mejor Actriz, y las actrices Angela Bassett, Danai Gurira y Lupita Nyong’o, quienes irían en busca de la nominación a Mejor Actriz de Reparto.

Además de este proyecto, en las propuestas también figuran las cintas ‘Thor: Love and Thunder’ y ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

