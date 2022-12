Will Smith revela que el coprotagonista de su nueva película le escupió la cara

En la carrera de toda estrella siempre hay un hito que marca un antes y un después. En el caso de Will Smith, no se trata de un hecho artístico, sino de su escandaloso comportamiento durante la última entrega de los premios Oscar, cuando furioso por las burlas de Chris Rock, decidió salir en defensa de su esposa, Jada Pinket, y subir al escenario del Dolby Theatre para propinarle una estruendosa cachetada.

El hecho se convirtió durante semanas en tema de debate en las redes, en los medios y hasta en los lugares de trabajo y en las sobremesas familiares. Luego llegaron las disculpas por parte del protagonista y la sanción de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficos de Hollywood, que le prohibió concurrir a ningún evento organizado por la entidad durante los próximos 10 años.

De todos modos, la estrella de Smith no se apagó. El actor es el protagonista de ‘Emancipation’, el film de época basado en una historia real en el que el actor personifica a Peter, un hombre que escapa de la esclavitud. Para muchos, su performance en este nuevo rol podría hacerlo merecedor de un segundo Oscar (porque, a pesar de no poder estar presente en la ceremonia, sí puede ser nominado). Pero más allá de los galardones y la taquilla, el actor reveló a sus hijos Willow, Jaden, y Trey que la experiencia en el set no fue del todo grata.

“Con el paso de los años, me he enfocado cada vez más en estos personajes durante períodos de tiempo más largos”, comenzó explicando en el canal de YouTube Red Table Talk. Y continuó: “Esta es una historia con un gran peso, la experiencia fue muy fuerte y la calidad de los actores, abrumadora. Fue emocional, físicamente y espiritualmente agotador”.

Luego, sorprendió a sus hijos con una anécdota de la filmación. “Uno de los primeros días en el set, teníamos una escena con uno de los actores. En un momento, él se inclina hacia mi cara y dice: ‘Estás frío, ¿no?’. Y luego improvisó”, recordó Smith, mientras se giraba y simulaba escupirle a Willow. Luego, recreó su exagerada reacción ante la inesperada situación, sus tres hijos estallaban de risa.

“Yo estaba como: ‘¡Maquillaje!’. Pensé: ‘Vaya, todos los actores en este set se lo estaban tomando muy, muy en serio”, sumó. Esta vez, Will Smith decidió no dar a conocer el nombre del otro protagonista de la anécdota, quizá para evitar que el tema escale y que su nombre se viera nuevamente asociado a una situación poco decorosa.

