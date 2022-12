Seis nuevas escuelas charter contribuyen al crecimiento de este modelo educativo en la Gran Manzana

Todo indica un crecimiento continuo de las escuelas chárter en la ciudad de Nueva York, como una alternativa gratuita y de calidad a los planteles públicos tradicionales: Ya el 15% de estudiantes forman parte de la matrícula de estos planteles autónomos.

Solamente, en este último año escolar, que arrancó en el otoño, se unieron seis nuevos planteles autónomos en la Gran Manzana. La mayoría abrió sus puertas en El Bronx, el condado más pobre de la ciudad, históricamente con las tasas más altas de deserción escolar y violencia en los espacios escolares.

En general, uno de cada cuatro estudiantes de color, en los cinco condados, ahora asiste a una escuela chárter. Incluidos 2 de cada 5 estudiantes en los grados K-1.

Además, estos centros educativos han significado una alternativa muy valiosa para las familias inmigrantes que no tienen en el inglés su primera lengua.

En las 275 escuelas de este tipo, abiertas hasta ahora, se experimentó un crecimiento del 20% para los aprendices del idioma inglés (ELL). Esto significa un aumento del 63% de este tipo de instrucción o adaptación académica, sólo en los últimos 5 años.

“Esto es el resultado directo del increíble trabajo de nuestros maestros, personal y líderes escolares, para brindar una educación de alta calidad que conforman nuestra diversa y vibrante comunidad de escuelas que brindan a las familias una opción, realmente diferente”, explica James Merriman, Director Ejecutivo del Centro de Escuelas Chárter de la Ciudad de Nueva York.

Entre muchos padres y representantes, todavía se tiene la falsa creencia de que son centros privados solo para una élite, en donde se aplican pruebas complicadas para ser aceptados.

En realidad, las escuelas chárter o autónomas son planteles públicos que funcionan de manera independiente, como las escuelas privadas, pero están financiadas por el impuesto estatal sobre la renta y donaciones.

Además, estos centros justamente por su carácter de autónomos, suelen tener días y años escolares más largos que las escuelas públicas tradicionales.

Más aulas en El Bronx

El pasado mes de agosto, no solo fue el comienzo del año escolar, sino la apertura oficial de DREAM Highbridge Elementary, la sexta de estas escuelas públicas chárter de día y año extendido. Y, además, la primera dedicada al área de Highbridge en el sur de El Bronx.

Ubicada temporalmente en el New Settlement Community Center para este año escolar, DREAM Highbridge abrió con dos clases de jardín de infantes, con la ambición de iniciar un nivel de grado adicional cada año.

“La mayoría de nuestros estudiantes son descendientes de afroamericanos o hispanos. Estamos ofreciendo una posibilidad de crecer, en un mundo de desigualdades”, proyecta la directora fundadora de esta institución Shannel Richardson.

Esta nueva escuela primaria, está guiada por el modelo de “niño completo”, es decir no solo cuentan con una instrucción académica rigurosa, sino apoyo social-emocional, salud y bienestar físico.

También en El Bronx, en el 316 Este de la calle 165, abrió otra escuela secundaria autónoma: Family Life Academy Charter High School (FLACS) que crea condiciones para la superación personal de todos los estudiantes para que tengan éxitos académicos y afirmen sus valores humanos en el futuro.

FLACS surgió en alianza con el Centro de Acción Pastoral Latino.

“Creamos las condiciones para que todos nuestros estudiantes de K-12 sobresalgan académicamente, asuman la responsabilidad de su propio aprendizaje y afirmen los valores humanos”, remarcan en su página web.

Desde la apertura del modelo educativo de Success Academy Charter School en el condado de la salsa, en 2006, esta institución apuesta a crecer. La novedad es que este periodo escolar se expandieron al darle la bienvenida a sus nuevos cursos para alumnos de primaria con ‘Bronx 5 Lower’ y ‘Bronx 5 Upper’, ubicados en el Distrito 7, de esta localidad neoyorquina.

“Nuestra doble misión es construir escuelas públicas K-12 de clase mundial en la ciudad de Nueva York, mientras abogamos por cambiar las políticas que impiden que los niños accedan a experiencias educativas excelentes”, destacan portavoces de este centro escolar.

Opciones en Queens y Staten Island

Desde que el modelo educativo Our World Neighborhood Charter Schools (OWN) abrió sus puertas en 2002, en diferentes localidades de Queens, no han dejado de expandirse: Este nuevo calendario escolar debutó en su sede en Corona OWN 3, desde K a 5 grado.

“Desde que abrimos nuestras puertas por primera vez, hemos trabajado incansablemente para cumplir con nuestro objetivo de brindar a un cuerpo estudiantil muy diverso, una educación basada en la investigación, el aprendizaje experimental y la justicia social”, refiere Brian Ferguson, director ejecutivo de OWN.

Por su parte, la comunidad de Staten Island celebró la apertura de una nueva escuela autónoma en East Shore, con la misión de brindar una “gran educación a niños diversos”.

La Escuela Autónoma Pública Hebrea de Staten Island abrió por primera vez para el año académico 2022-2023. Este centro educativo enseña hebreo moderno a todos los estudiantes, al mismo tiempo que los ayuda a convertirse en ciudadanos globales.

Sus creadores y directivos han remarcado que no se trata de una institución en donde se priorice alguna formación religiosa o alguna cultura en particular.

“Esperamos que nuestros estudiantes enorgullezcan a la comunidad de Staten Island, con sus logros académicos y su conocimiento de otro idioma, que todos sabemos lo importante que es en nuestra comunidad global. Lo más relevante es desarrollar personas con empatía y respeto por las personas de todos los ámbitos de la vida”, dijo David Sorkin, presidente de la junta de esta institución.

¿Interesado en alguna escuela chárter?

Cada uno de estos centros tiene cronogramas y criterios diferentes de matriculación y selección. Puedes desde ya conocer cómo y cuándo participar en las loterías e incluso visitar los planteles accediendo a sus respectivas páginas web.