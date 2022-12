‘Despierta América’ celebró el ‘National Ugly Christmas Sweater Day’ y la audiencia tiene a su favorito

‘Despierta América‘ es un programa que entretiene las mañanas de la audiencia que día tras días sintonizan Univision. A su vez, el equipo de producción ha sabido adaptarse a la época navideña y, con ello presentaron un segmento bastante especial que terminó generando risas en más de un hogar.

Francisca Lachapel, quien es una de las presentadoras, aprovechó para colgar un video en sus redes sociales y así mostrar al resto de sus compañeros con sus atuendos navideños. La intención era que las personas que sintonizan este espacio mencionaran el más feo.

Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo que fuesen poco agradables para la vista de las personas, debido a que son piezas claves que se implementan en una temporada específica del año.

“Competencia en @despiertamerica. Ustedes díganme… ¿Quién tiene el sweater más feo?“, fue el mensaje que acompañó la publicación realizada por una de las conductoras del espacio.

A su vez, los internautas se tomaron algunos segundos para dar su opinión sobre el corto video que la dominicana subió a su perfil de Instagram. Varios de ellos estuvieron de acuerdo con que uno de los más “feos” habría sido el que llevó puesto Carlitos Calderón, mientras que un usuario expresó que serían todos los que llevaron los caballeros.

Algunos de los que usan la aplicación mencionaron que uno de los más bonitos fue el de Raúl González.

“Me gustan todos“, “Es Navidad, todos bonitos”, “A mí todos me gustaron”, “Diferente de tu cabellera pero hermosa”, “Te ves hermosa”, “Me gustaron todos”, “A mí me gustaron todo, son motivos de la época”, “Todos están muy bonitos”, “Me encantan todos”, “Por qué el sweater más feo? No hay nada de feo, solo diferentes y al gusto de cada quien”, “No me gustó el de Carlitos“, “El de Carlitos está como raro”, “Para mí el más chistoso es el de Carlitos“, “Todos muy lindos pero me gustó más el de Raúl“, “Está entre todos los varones”, “Sorry pero el de los chicos les ganó por originales”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el mencionado post.

